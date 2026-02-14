Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresiones en operativo en San Cosme; Sánchez Barrios acusa prepotencia

Según información de la alcaldía, durante el operativo un grupo numeroso de personas agredió físicamente a funcionarios; por lo que algunos de ellos presentaron heridas de consideración y recibieron atención médica.

Se informó además que la alcaldesa fue empujada y derribada de la motocicleta en la que se trasladaba.

La alcaldía sostuvo que los puestos ya habían sido retirados el jueves 12 de febrero y que el viernes volvieron a instalarse, por lo que al solicitar documentación que acreditara permisos para operar en la vía pública, los comerciantes señalaron contar con autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, aunque —según la alcaldía— no exhibieron documentos que lo confirmaran.

La alcaldía informó que los hechos de violencia quedaron registrados en una transmisión en vivo realizada desde las redes sociales oficiales de la alcaldesa, por lo que se presentarían las denuncias correspondientes ante las autoridades para identificar a los responsables.

Además aw insistió en que que las acciones de reordenamiento se realizaron con apego a la ley y privilegiando el diálogo, aunque se advirtió que no se permitirá la ocupación irregular de la vía pública ni actos de violencia contra servidores públicos.

"Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son comerciantes extorsionados, familias que no pueden disfrutar de sus espacios, y también algunas de ellas y ellos … que ante la ausencia o la complicidad de las autoridades, viven obligados por criminales de cuello blanco y “líderes” a trabajar en las calles." publicó Rojo de la Vega en X.