CDMX

Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresiones en operativo en San Cosme; Sánchez Barrios acusa prepotencia

La diputada morenista Diana Sánchez Barrios aseguró que fue el personal de la demarcación la que “acudió a retirar de manera sumamente violenta” a los comerciantes.
sáb 14 febrero 2026 01:45 PM
Alessandra rojo de la vega.jpg
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió a la zona de Ribera de San Cosme para supervisar acciones de reordenamiento del comercio en vía pública. (Foto: Especial)

Un operativo de reordenamiento del comercio en vía pública en la zona de Ribera de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, derivó la noche del viernes en un enfrentamiento entre personal de la alcaldía y un grupo de comerciantes, con saldo de varios servidores públicos lesionados, entre ellos la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, mientras que la diputada por Morena, Diana Sánchez Barrios acusó que el operativo se llevó a cabo de forma sumamente violenta.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la demarcación, alrededor de las 20:00 horas la alcaldesa Rojo de la Vega acudió al lugar para supervisar acciones relacionadas con el retiro de puestos instalados presuntamente de manera irregular.

Según información de la alcaldía, durante el operativo un grupo numeroso de personas agredió físicamente a funcionarios; por lo que algunos de ellos presentaron heridas de consideración y recibieron atención médica.

Se informó además que la alcaldesa fue empujada y derribada de la motocicleta en la que se trasladaba.

La alcaldía sostuvo que los puestos ya habían sido retirados el jueves 12 de febrero y que el viernes volvieron a instalarse, por lo que al solicitar documentación que acreditara permisos para operar en la vía pública, los comerciantes señalaron contar con autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, aunque —según la alcaldía— no exhibieron documentos que lo confirmaran.

La alcaldía informó que los hechos de violencia quedaron registrados en una transmisión en vivo realizada desde las redes sociales oficiales de la alcaldesa, por lo que se presentarían las denuncias correspondientes ante las autoridades para identificar a los responsables.

Además aw insistió en que que las acciones de reordenamiento se realizaron con apego a la ley y privilegiando el diálogo, aunque se advirtió que no se permitirá la ocupación irregular de la vía pública ni actos de violencia contra servidores públicos.

"Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son comerciantes extorsionados, familias que no pueden disfrutar de sus espacios, y también algunas de ellas y ellos … que ante la ausencia o la complicidad de las autoridades, viven obligados por criminales de cuello blanco y “líderes” a trabajar en las calles." publicó Rojo de la Vega en X.

Ante los hechos registrados, la diputada morenista Diana Sánchez Barrios acusó que fue el personal de la demarcación la que “acudió a retirar de manera sumamente violenta” a los comerciantes.

A través de un comunicado, Sánchez Barrios acusó a la alcaldesa de actuar con violencia contra comerciantes que, aseguran, fueron reubicados en la zona hace más de un año y medio tras un acuerdo relacionado con la liberación de espacios en la Glorieta de Insurgentes.

La diputada aclaró que, aunque no preside la organización Pro Diana —a la que pertenecen los comerciantes que se enfrentaron con autoridades de la alcaldía—, se brindará asesoría legal a las personas afectadas ante las presuntas violaciones a derechos registradas.

"...el gobierno de Rojo de la Vega está violentado derechos, todo con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella y que buscan una alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida para lucrar con la especulación inmobiliaria", acusó Sanchéz Barriios.

La diputada acusó además a Rojo de la Vega de "estar enojada", porque se denunciaron licitaciones simuladas, que constaron 97 millones de pesos a la gente de Cuauhtémoc".

“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha vuelto a mostrarse como lo que es: una mujer prepotente, intolerante y enemiga del pueblo”, escribió Sánchez Barrios en su comunicado.

