México

La reforma electoral, oportunidad de frenar dinero ilícito en la política

El INE aprobó por unanimidad propuestas para reforzar la fiscalización a partidos y candidatos políticos y judiciales, las cuales fueron presentadas a la Comisión Presidencial de la reforma electoral.
mar 03 febrero 2026 03:54 PM
Sesión Extraordinaria INE
El documento elaborado por el INE con sus propuestas para la reforma electoral fue entregado a la Comisión Presidencial que elabora la legislación. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso de reforma electoral que está por iniciar México abre una vía para evitar que los partidos y las campañas sean utilizados como un canal para el lavado de dinero o la infiltración criminal en la política .

Por eso en las propuestas de mejora del sistema electoral que el INE entregó a la Comisión Presidencial para la reforma en la materia, los consejeros plantearon refuerzos a su capacidad para fiscalizar el dinero de partidos y candidatos a cargos políticos o judiciales y sanciones a las autoridades y funcionarios que omitan dar respuesta a los requerimientos de información del organismo electoral.

Los consejeros Carla Humphrey y Jaime Rivera, integrante y presidente de la Comisión de fiscalización del INE, recordaron que hay ejemplos de cómo diversas autoridades han impedido llegar al fondo de las investigaciones electorales sobre partidos y candidatos.

Humphrey estableció que en materia electoral si bien ya está prohibido el uso de dinero en efectivo para campañas o partidos, en la reforma se pueden introducir más controles en todas las etapas de la política.

“Hay que revisar y poner controles para detectar quién está atrás de las empresas con las que contratan los partidos políticos, pues hay debilidades en el marco legal para atajar ese fenómeno”, dice.

Eso puede cambiar si la reforma introduce más controles en todas las etapas de la política. "Queremos transparencia, pero a la hora de aprobar y darnos herramientas, por ejemplo, la cooperación con otras instituciones que siempre ha estado muy acotada, no dan la información”, indica la consejera.

El consejero Rivera planteó que si en realidad se busca que haya transparencia y pulcritud en los recursos que se dedican a la política se requieren cambios en materia de fiscalización.

“Si se debe ir a sanciones más severas en caso de que se compruebe dinero irregular e, incluso, poner a valoración, según la gravedad del caso, hasta la pérdida de registro de los partidos”, señala.

Sin embargo para detectarlos se requiere colaboración de todas las instituciones del Estado y aunque por ley deben proporcionar información al INE, no siempre se cumple.

"Ese cumplimiento ha tenido muchas variaciones, el SAT ha sido variable en la entrega de información y la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido la que más se ha negado con el argumento del secreto ministerial”, señala.

Por eso, insiste, se debe establecer más claramente la obligación de la FGR y de las fiscalías estatales. Recuerda que a diferencia de las fiscalías, el INE tiene medios más limitados para investigar y “si no se hacen cambios el Instituto seguirá teniendo capacidades limitadas”.

Las propuestas antilavado en la política

El texto del INE entregado a la Comisión Presidencial determina que aún existe la necesidad de instrumentos para detectar operaciones en efectivo y triangulación de recursos en campañas.

Para ello se propone un “modelo base” para un sistema de Interconexión entre Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), inspirado en el Sistema Nacional de Fiscalización”.

Además refrendar e incluso reforzar la obligación legal de las autoridades federales y locales; y las instituciones públicas y privadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE las solicitudes de información, aún cuando ésta esté protegida por el secreto bancario, fiduciario, fiscal y ministerial.

En la ley y en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya existe esa obligación de entregar al INE informes pues el secreto no es oponible en materia de fiscalización, pero eso no ocurre.

Por eso se planteaba un plazo máximo de diez días después de realizada la solicitud para ser atendida y establecer en la ley “medidas de apremio, cuando correspondan, y sanciones directas para quienes incumplan los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, incluyendo a:

* Personas morales;
* Proveedores inscritos o no en el Registro Nacional de Proveedores;
* Personas físicas (ciudadanía, prestadores de servicios, intermediarios y terceros vinculados con operaciones fiscalizables);
* Cualquier tercero que posea información relevante para la fiscalización.

La propuesta se complementa con la idea de que “en caso de que la autoridad advierta posibles incumplimientos por parte de personas servidoras públicas de cualquier entidad pública u orden de gobierno, el INE dará vista a los Órganos Internos de Control, contralorías y/o autoridades competentes para efectos de deslindar responsabilidades administrativas, quienes deberán informar al INE la resolución que emitan y en su caso, de la ejecución de las sanciones”.

Así, entre las propuestas consensuadas por los consejeros, está que en "la ley se debe de analizar y replantear la forma en que el INE en ejercicio de sus facultades de investigación en procedimientos administrativos sancionadores, o en la revisión de informes de fiscalización pueda obtener información del extranjero”.

La idea es que “por lo menos a nivel local (interno), sea un trámite ágil y expedito, estando conscientes de que la entrega de información depende de la voluntad que autoridades en el extranjero tengan”.

