Minerales críticos, seguridad y geopolítica

Desde la política de semiconductores de Estados Unidos, el plan adquiere un carácter estructural. La industria de chips depende de insumos estratégicos como tierras raras, litio, cobalto, galio o grafito, esenciales para la fabricación de microprocesadores, memorias, sensores y componentes avanzados. Asegurar el acceso estable y diversificado a estos minerales reduce vulnerabilidades en la cadena de suministro, un aspecto central en la estrategia estadounidense para fortalecer su autonomía tecnológica frente a riesgos de interrupciones externas. En este sentido, el plan no se limita a la minería, sino que forma parte de una política industrial orientada a consolidar ecosistemas completos: extracción, procesamiento, manufactura avanzada, investigación y formación de capital humano.

En el plano geopolítico, el plan se inserta en un contexto de creciente competencia por recursos estratégicos. Los minerales críticos se han convertido en instrumentos de poder económico y tecnológico, ya que condicionan la capacidad de producir tecnologías clave para defensa, Inteligencia Artificial, telecomunicaciones y energías limpias. La cooperación México–Estados Unidos contribuye a reducir la dependencia de proveedores extrarregionales y refuerza la integración de América del Norte como bloque productivo. Así, el plan fortalece la dimensión de seguridad nacional, al vincular recursos naturales, infraestructura industrial y resiliencia estratégica. Además, redefine la relación bilateral al incorporar la gobernanza de recursos estratégicos como parte de la agenda de seguridad económica compartida.

La transición energética es otro eje fundamental. Muchos minerales críticos son esenciales para baterías, vehículos eléctricos, redes eléctricas inteligentes, turbinas eólicas y tecnologías solares. Al vincularse con la agenda de semiconductores, el plan muestra que la digitalización y la descarbonización son procesos interdependientes. La electrificación del transporte, el almacenamiento de energía y la modernización de redes requieren tanto dispositivos electrónicos avanzados como minerales estratégicos. Por ello, el plan promueve una visión sistémica donde política industrial, sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica convergen. No obstante, también abre debates sobre impactos socioambientales de la extracción, uso de agua, derechos de comunidades locales y necesidad de estándares ambientales y sociales más rigurosos.