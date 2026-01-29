El crimen organizado no existe (legalmente hablando)

Mientras Estados Unidos designó a grupos mexicanos bajo legislaciones antiterroristas, México observa desde la ambigüedad legal, como si nombrar el problema pudiera conjurar consecuencias peores que la propia crisis.

El vacío legislativo y sus consecuencias

México carece de un marco jurídico que catalogue formalmente a las organizaciones criminales como amenazas existenciales al Estado.

Esta ausencia no es mero tecnicismo: impide coordinar agencias, movilizar recursos extraordinarios y establecer protocolos de emergencia nacional.

Estados Unidos, mediante leyes como la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras, puede congelar activos, restringir movimientos y comprometer recursos federales masivos. México opera con legislación fragmentada donde cada cártel es tratado como problema de delincuencia común agravada, nunca como insurgencia criminal que controla territorios, cobra impuestos y administra justicia paralela en Michoacán, Guerrero o Sinaloa.

Las consecuencias son tangibles: ausencia de estrategias nacionales cohesionadas, duplicidad de esfuerzos entre fiscalías estatales, y una incapacidad sistémica para desmantelar estructuras financieras criminales que operan como conglomerados empresariales transnacionales.

Cabildeo político en contexto de gobernanza criminal

¿Cómo se cabildea una ley cuando los cabilderos podrían estar en nómina criminal?

En regiones donde grupos delictivos gobiernan de facto, cualquier legislador que impulse marcos legales agresivos enfrenta dilemas existenciales. No hablamos de amenazas abstractas: alcaldes asesinados en Michoacán, candidatos ejecutados en Guanajuato, funcionarios que amanecen descuartizados por proponer reformas anticorrupción.

El cabildeo legislativo tradicional asume instituciones funcionales.

Pero cuando el crimen organizado controla cadenas de suministro, administra seguridad privada y regula mercados locales, el poder real no reside en capitales estatales sino en ranchos fortificados y bodegas clandestinas. Legislar contra quien financia tu campaña, protege tu familia o controla la economía local requiere valentía suicida o ingenuidad peligrosa.

Diseño de legislación similar a la estadounidense

Una ley mexicana equivalente debería establecer criterios objetivos: grupos con capacidad armada superior a policías municipales, control territorial documentado, ingresos anuales superiores a presupuestos estatales, y capacidad para paralizar infraestructura crítica. Declarados amenaza nacional, se activarían facultades extraordinarias: intervención federal automática, coordinación de inteligencia militar-civil, protocolos de protección a testigos robustos, y mecanismos de extradición expedita.

Pero aquí surge la paradoja: una ley efectiva requiere voluntad política que la gobernanza criminal ha erosionado sistemáticamente.