En defensa del federalismo electoral

La función más obvia, desde luego, implica la organización de las elecciones locales con base en una cartografía electoral local. Pareciera que la elección de autoridades locales no implica complicaciones mayores o tareas adicionales para una autoridad electoral nacional que ya se encarga de organizar elecciones federales, como lo hace el INE. Lo cierto es que cada entidad federativa cuenta con una ley electoral diferente que refleja su realidad local, entre las cuales se reconocen distintos cargos, sistemas normativos indígenas, modalidades de votación, acciones afirmativas, entre otros elementos que dotan de una complejidad particular a las elecciones en cada estado.

Por ejemplo, en Oaxaca, no solo se reconoce un régimen electoral de partidos políticos, sino también uno de sistemas normativos indígenas, que contempla la elección de diversas autoridades municipales y comunitarias de comunidades indígenas y afromexicanas, en reconocimiento de su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización. Este también es el caso de Chiapas, Guerrero, Sonora, entre otras entidades, en donde los OPLEs permiten garantizar la certeza jurídica, la transparencia y la paz social con experiencia en la organización de estos procesos que el INE simplemente no tiene. Pero, además de las experiencias en la organización de procesos electorales de naturaleza distinta, destaca la diversidad en cargos de elección. Por ejemplo, solo en algunas entidades se reconoce el derecho a la representación de poblaciones residentes en el extranjero mediante la figura de la diputación migrante o alguna similar.

Esta diversidad también se expresa a través de los mecanismos de votación permitidos. Por ejemplo, en algunas entidades ya se tiene regulado el voto electrónico; mientras que, en otras, este solo se permite para las personas residentes en el extranjero. Y en lo relativo al voto de personas residentes en el extranjero, la mayoría de las leyes locales solo lo permiten para el caso de la elección a la gubernatura; mientras que, en la Ciudad de México, por ejemplo, este se permite para la Jefatura de Gobierno, las alcaldías, la diputación migrante y hasta impartidores de justicia.

Otras diferencias significativas entre legislaciones locales y respecto de las cuales cada OPLE tiene una experiencia particular son las relativas a los procesos de participación ciudadana distintos a las elecciones. En 2026, por ejemplo, la ciudadanía de Aguascalientes, Baja California, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán estaría convocada a votar en procesos de presupuesto participativo. Pero el mosaico que conforman las reglas locales de participación ciudadana no se limita al presupuesto participativo, sino que también contempla otras figuras como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, con sus propios requisitos de procedencia y características de procedimiento. Por ejemplo, en algunas entidades se pueden detonar estos procesos en cualquier momento, pero otras como Veracruz y Nayarit no se pueden realizar en año electoral.

Otros factores que no consideran los promoventes de la desaparición de los OPLEs son los relativos a la participación de partidos políticos locales en los órganos de dirección. En la actualidad, existen 66 partidos políticos locales distintos a los partidos políticos nacionales con representación ante los consejos generales de los OPLEs para manifestar sus puntos de vista. De desaparecer, el INE tendría que verificar el cumplimiento de sus de derechos y obligaciones, además de los relativos a los seis partidos políticos nacionales, que además cuentan con prerrogativas a nivel local.