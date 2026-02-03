Senado prevé discutir la próxima semana reforma sobre jornada laboral de 40 horas

El Frente Nacional por las 40 horas y el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, manifestaron su preocupación por le contenido de esta reforma.

“No es una iniciativa que rescata el espíritu de esta propuesta y, al contrario, en muchos sentidos es regresiva en términos de derechos laborales”, dijo el emecista.

El legislador comentó que se ha impulsado que sean dos días de descanso por semana y no uno como se propone en la reforma.

“En la negociación con la patronal y con el charrismo sindical, nos pretenden imponer un esquema de explotación, un esquema de precarización laboral, peores de los que ya nos encontramos actualmente”, mencionó.

Explicó que están en contra del esquema de 12 horas que se establece en la propuesta presidencial, pues dijo que actualmente es de 9 horas; además, señaló que las horas extra no serán pagadas con el mismo porcentaje como actualmente se hace.

Según él, actualmente después de nuevo horas laborales, se pagan triple. Mientras, la propuesta señala que después de 12 horas, se pagará el doble.

“Estaríamos soportando la clase trabajadora de este país esquemas de hasta 16 horas extraordinarias, que además de eso, muchas de las empresas usan como una cotidianidad, como una normalidad”, mencionó.

La propuesta presidencial modifica el artículo 123 de la Constitución para que la jornada laboral sea de 40 horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Sin embargo, las 40 horas semanales se alcanzarán de manera gradual, no será inmediato; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030, cuando se logre las 40.