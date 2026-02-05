Históricamente, el diseño de la vigilancia en las grandes metrópolis opera bajo una lógica de goteo: se protegen los centros financieros y las arterias de alto valor comercial, asumiendo una estabilidad irradiada, por inercia, hacia los márgenes. Sin embargo, la realidad exige un paradigma distinto.
Videovigilancia del centro a la periferia
La seguridad es una infraestructura para distribuirse con la misma precisión que el agua o la electricidad. La apuesta por descentralizar la tecnología de protección marca un cambio de rumbo hacia una gestión metropolitana basada en la equidad técnica y el retorno social de la inversión.
Con la administración de Clara Brugada, la estrategia Territorios de Paz e Igualdad propone sostener la seguridad en la proximidad. El despliegue no es solo cuestión de cobertura, sino de legitimidad institucional. Cuando la infraestructura llega a zonas históricamente relegadas, el gobierno envía un mensaje de certidumbre a las comunidades.
En términos operativos, la capital ha consolidado el C5 como el ecosistema de videovigilancia más robusto de América. La cifra es elocuente: la red escaló de 83,414 a 113,814 cámaras. Este crecimiento, impulsado por el programa Ojos que Te Cuidan, representa una expansión estratégica del 36 por ciento en la capacidad de monitoreo. La instalación de 15,200 nuevos tótems con 30,400 cámaras busca eliminar los puntos ciegos de la periferia integrar los límites geográficos a la red de protección en tiempo real que antes se concentraba en el corazón de la urbe.
La eficacia de estos dispositivos radica en su naturaleza multidisciplinaria; son centros de reacción que integran video, audio y botones de auxilio conectados permanentemente al C5. Esta vigilancia constante reduce los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad, protección civil o incidentes médicos, optimizando los recursos prehospitalarios, bomberos y fuerzas policiales. Para el sector empresarial y el ciudadano de a pie, esta integración se traduce en una reducción del riesgo operativo y una mayor confianza para habitar el espacio público.
El valor diferencial de este modelo es su dimensión participativa. A través de la estrategia Tótem por Tótem —que nos lleva a visitar los sitios donde fueron instalados nuevos equipos—, fomentamos la apropiación comunitaria de la infraestructura. La seguridad es más efectiva cuando el ciudadano reconoce la tecnología como un bien público y no como una intrusión.
La robustez del sistema se complementa con canales de atención especializados que operan bajo estándares de alta eficiencia: los servicios de emergencia 9-1-1, el 089 para denuncias anónimas, *765 SOS Mujeres y la Línea Antiextorsión (55 5036 3301). Esta red conforma una malla de contención que protege tanto la integridad física como el patrimonio de la población.
Descentralizar la vigilancia es, en última instancia, redistribuir la protección y garantizar que la seguridad sea una constante, independientemente del código postal.
Nota del editor: Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). Síguelo en X como @guerrerochipres Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.