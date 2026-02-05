Videovigilancia del centro a la periferia

La seguridad es una infraestructura para distribuirse con la misma precisión que el agua o la electricidad. La apuesta por descentralizar la tecnología de protección marca un cambio de rumbo hacia una gestión metropolitana basada en la equidad técnica y el retorno social de la inversión.

Con la administración de Clara Brugada, la estrategia Territorios de Paz e Igualdad propone sostener la seguridad en la proximidad. El despliegue no es solo cuestión de cobertura, sino de legitimidad institucional. Cuando la infraestructura llega a zonas históricamente relegadas, el gobierno envía un mensaje de certidumbre a las comunidades.

En términos operativos, la capital ha consolidado el C5 como el ecosistema de videovigilancia más robusto de América. La cifra es elocuente: la red escaló de 83,414 a 113,814 cámaras. Este crecimiento, impulsado por el programa Ojos que Te Cuidan, representa una expansión estratégica del 36 por ciento en la capacidad de monitoreo. La instalación de 15,200 nuevos tótems con 30,400 cámaras busca eliminar los puntos ciegos de la periferia integrar los límites geográficos a la red de protección en tiempo real que antes se concentraba en el corazón de la urbe.