Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad

Hay dos elementos especialmente relevantes que vale la pena destacar. Primero, el Registro podría inaugurar una nueva etapa de gobernanza democrática, al menos en materia de seguridad pública. Segundo, amplía las posibilidades para comprender el fenómeno delictivo en México. Me explico.

Una misma mesa para evaluar la seguridad

El pasado 28 de enero, el Consejo Nacional de Seguridad Pública convocó al foro “Avances y desafíos en los datos de seguridad en México: la creación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva”. Los invitados: integrantes de la academia, de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación. En dicho espacio, funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —encabezados por su titular, Marcela Figueroa— expusieron las características técnicas del nuevo registro y sostuvieron un diálogo abierto con los asistentes.

En realidad, se trató de un evento profundamente político. Por primera vez en la Cuarta Transformación, actores gubernamentales y voces tanto afines como críticas al oficialismo se sentaron en una misma mesa para discutir, sin intermediarios, las fortalezas y debilidades de los datos que alimentan la narrativa gubernamental en materia de seguridad pública.

El mensaje detrás del ejercicio es poderoso, especialmente en un contexto político donde el espacio público se ha ido estrechando. El Estado puede renunciar al monopolio de la información, y la sociedad civil —sea afín al gobierno o no— puede abandonar la pretensión del monopolio del conocimiento técnico, para discutir cómo mejorar las políticas públicas en beneficio de las y los mexicanos. Es decir: es posible dejar atrás la arrogancia de ambos lados.

Un acierto político

En este sentido, es un acierto de la presidenta Sheinbaum distender las tensiones con la sociedad civil en un contexto marcado por presiones externas, disputas internas y la persistente prevalencia del crimen. La apertura no sólo genera capital social; también produce capital simbólico que puede fortalecer su posición política y, al mismo tiempo, dotar de mayor solidez técnica a sus decisiones en materia de seguridad pública.