Gobernanza digital, ¿la abdicación humana en la toma de decisiones políticas?

En esa labor, el Estado ha utilizado procesos, la puesta en funcionamiento de sistemas de solución de conflictos y el desarrollo de tecnologías aplicadas a enfrentar una gama diversa de problemáticas, que permitan eficientar el trabajo de las burocracias y, paralelamente, agilizar la atención de necesidades ciudadanas, pues, como señala Daniel Innerarity: “Las prácticas políticas son operaciones que miden, planifican y establecen procesos para la toma de decisiones conforme a cierto orden”.

Con la entrada de las nuevas tecnologías digitales en el escenario público, se habilitan mecanismos a través de los cuales se conocen las preferencias y visiones de quienes integran el universo social, y se provee a las personas de información pertinente para hacerlas partícipes competentes en el debate político sobre la gobernanza.

En ese escenario, internet, las redes sociales y la IA, han dado lugar a un nuevo proceso de comunicación en el que usuarias y usuarios tienen a su disposición una suerte de herramienta de democracia directa a través de la cual critican, aprueban o desaprueban la gestión pública de un funcionario o de un gobierno, la puesta en marcha de una política pública, la inactividad gubernamental, o apuntalan o rechazan una candidatura, de modo que la democracia y la forma de ejercer el gobierno tiene que atender las voces que se comunican en el espacio digital, del mismo modo que se haría con una manifestación de descontento en la plaza pública.

Sin embargo, la forma de hacerlo obedece a mecánicas completamente diferentes. En el caso de una muchedumbre se toman sus puntos de vista y a partir de las diversas voces y expresiones se construye una decisión concreta, pero, la mecánica de construcción de las decisiones públicas a partir de lo que se manifiesta en el universo digital supone “analizar datos en tiempo real y tomar decisiones o realizar acciones automáticamente” (Villarreal), sin que para ello sea necesaria la mano humana.