Protección animal en la Corte, ¿mito o realidad?

Ese margen de interpretación es justamente el que se está discutiendo en la Suprema Corte. El debate se concentra en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2025, que tiene como antecedente el análisis de la constitucionalidad del Reglamento de Bienestar Animal del municipio de Tepic, Nayarit, una norma local que regula el uso de animales en espectáculos y actividades tradicionalmente controvertidas, como la tauromaquia o las peleas de gallos.

El Reglamento de Tepic fue diseñado con una lógica de protección animal amplia. Prohíbe el maltrato y la crueldad en espectáculos, peleas y cualquier práctica que implique sufrimiento, trato indigno o afectación al bienestar de los animales. Asimismo, proscribe el uso de animales vivos para el entrenamiento de otros animales y cualquier acto u omisión que ponga en riesgo su vida, integridad o comportamiento natural.

El asunto fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel, quien presentó un proyecto en el que sostiene que el Reglamento incurre en invalidez al establecer una prohibición absoluta del maltrato animal. A su juicio, las normas municipales no pueden ir más allá de lo permitido por las leyes estatales, las cuales siguen autorizando ciertas prácticas con animales siempre que se realicen conforme a permisos y regulaciones específicas. En sentido opuesto, la ministra Lenia Batres ha sostenido que la reforma constitucional es clara en su mandato y que la prohibición del maltrato animal debe entenderse como una regla constitucional directa, no sujeta a excepciones administrativas ni a tradiciones normativas previas.

La diferencia entre ambas no es solo ideológica, sino estructural y política. Lenia Batres ha asumido una posición abiertamente animalista y ha leído la reforma constitucional como un mandato inmediato para todas las autoridades, incluida la judicatura. Desde esta perspectiva, la Corte no puede refugiarse en la técnica procesal ni en la jerarquía normativa cuando el propio texto constitucional redefine la relación entre el Estado y los animales. Para Batres, la Constitución no opera como un límite, sino como una palanca que obliga a reinterpretar prácticas culturales, reglamentos administrativos y criterios judiciales heredados. El papel del tribunal, en consecuencia, es empujar el cambio, aun cuando ello implique asumir costos políticos.