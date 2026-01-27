El comisario del tío: cómo México eligió mandos policiales por amistad en lugar de aptitud

Las ternas arregladas en cabildos y las designaciones directas ignoran olímpicamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creando una ficción administrativa donde los mandos legítimos conviven con jefes ilegítimos que nunca pasaron por academia, carrera policial o evaluación de competencias.

Esta práctica genera una erosión moral entre los policías operativos que sí cumplen requisitos legales, vieron sus expedientes revisados y cuentan con trayectorias verificables. ¿Cómo mantener disciplina y confianza institucional cuando quién manda llegó por compadrazgo y no por mérito?

Las consecuencias son estructurales: corporaciones desmoralizadas, desorden de autoridad, infiltración criminal facilitada hacia mandos débiles, y una desconexión permanente entre la realidad operativa y las decisiones directivas. Cuando los mandos carecen de experiencia policial, no entienden los desafíos que enfrenta el personal en calle.

Los problemas de seguridad pública mexicana no son únicamente de capacidad operativa, sino de legitimidad institucional desde arriba hacia abajo.

El proceso ideal: meritocracia estructurada y verificable

Un proceso riguroso debería comenzar con convocatorias públicas transparentes donde cualquier policía con mínimo diez años de carrera comprobada en la misma corporación pueda participar. Los requisitos legales del SNSP no son decorativos: deben ser exigibles. Evaluaciones psicométricas independientes, entrevistas con comités técnicos, revisión de expedientes disciplinarios y un ejercicio práctico sobre casos reales de seguridad pública garantizarían selecciones basadas en capacidades reales. Los municipios deben reconocer que elegir mandos es elegir el futuro de sus corporaciones, no un favor político.