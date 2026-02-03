Alerta Campeche

El principal frente donde este simulacro de feudo se ha manifestado, es la libertad de expresión. La censura en Campeche no es un accidente ni un pleito con periodistas incómodos, es política de Estado. Se judicializó la crítica, se presionaron redacciones, se impuso un censor judicial para filtrar contenidos, se cerraron medios y se alcanzó el objetivo central de todo régimen autoritario: sembrar miedo. Hoy, prácticamente no existen medios críticos, no por falta de voluntad, sino por exceso de represalias.

A la par, el aparato de propaganda oficial se convirtió en un instrumento de intimidación. El Martes del Jaguar no es un espacio de comunicación gubernamental, es un espectáculo digital diseñado para saciar el apetito de protagonismo y venganza de la gobernadora. No funciona como plataforma de rendición de cuentas, sino como plaza de linchamiento público. Ahí se estigmatiza, se insulta y se exhibe a periodistas, opositores y a toda voz distinta a la oficial. Espiar y ventilar la vida privada se volvió práctica habitual, avalada desde el micrófono del poder.

Hay más. La detención por posesión de drogas de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, detonó algo mucho más profundo que un expediente penal. Independientemente de si tiene o no responsabilidad en los hechos que se le imputan, lo cierto es que el operativo fue diseñado desde el gobierno para procesar su remoción del cargo durante el tiempo de su arresto. El objetivo era simple: quitar del camino a una voz incómoda para Layda Sansores. La autonomía estorba cuando no se alinea. Y si una universidad pública puede ser intervenida de este modo, ninguna institución está a salvo.

El autoritarismo también se plasmó en letra de ley. La Ley de Expropiación aprobada en Campeche es un atentado directo contra la propiedad privada. Procedimientos exprés, plazos mínimos para defenderse, obstáculos para impugnar y criterios de indemnización cuestionables. Primero se despoja, luego se discute. Tan grave fue el despropósito, que incluso la pasiva y omisa Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó ante la Suprema Corte por violaciones al debido proceso y al derecho de propiedad.