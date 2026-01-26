Uruapan, Culiacán, Ecatepec. Las ciudades que desmienten el discurso oficial

En diciembre de 2025, el 63.8% de mexicanos en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad. No es un número abstracto: representa millones de personas que modifican sus rutinas diarias, que evitan salir de noche, que guardan sus joyas en casa.

Detrás de cada punto porcentual hay familias que dejaron de permitir que sus hijos salgan solos, empresarios que cierran temprano, ancianos que ya no visitan a sus amigos. Los datos del Inegi no mienten, pero el gobierno parece empeñado en no escucharlos.

¿Qué tan exitosos son los resultados de la estrategia del gobierno?

Llamar exitosa a la estrategia actual requeriría redefinir el concepto de éxito.

Comparado con diciembre de 2024, la percepción de inseguridad aumentó de 61.7% a 63.8%, un incremento estadísticamente significativo. Pero el verdadero fracaso está en los detalles: 23 ciudades registraron aumentos significativos en percepción de inseguridad, mientras solo seis mejoraron.

Las expectativas ciudadanas son igualmente reveladoras: el 33.7% cree que la situación seguirá igual de mal, y el 25.6% piensa que empeorará. Sumados, casi el 60% de los mexicanos no ve mejoras en el horizonte.

La estrategia gubernamental ha apostado a la militarización con la Guardia Nacional como punta de lanza. Irónicamente, mientras la Marina obtiene 83% de aprobación y el Ejército 79.7%, la Guardia Nacional apenas alcanza 70%. Más preocupante aún: las policías municipales, que deberían ser el primer contacto ciudadano, tienen solo 46% de aprobación. Hemos construido una arquitectura de seguridad donde confiamos en quienes están más lejos de nuestras comunidades y desconfiamos de quienes deberían protegernos cotidianamente.

El gobierno celebra cifras aisladas, pero los datos de victimización cuentan otra historia: 32.3% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de robo, extorsión o fraude en el segundo semestre de 2025. La extorsión alcanzó al 14.1% de los hogares.

Estos no son números de una estrategia exitosa; son síntomas de un modelo que atiende consecuencias, no causas.