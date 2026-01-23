El buffet de capos: México sirve, Estados Unidos elige del menú

Conferencias de prensa, despliegues militares coordinados, fotografías del capturado esposado, con posible rumbo a Estados Unidos.

El ritual se repite con precisión casi ceremonial: México entrega un nombre, Washington celebra una victoria, y las rutas de la metanfetamina o fentanilo siguen fluyendo sin interrupción hacia Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Mientras tanto, en Michoacán, un nuevo rostro ya ocupa el vacío dejado, las extorsiones continúan, los laboratorios clandestinos operan.

La pregunta incómoda persiste: ¿estamos combatiendo el crimen organizado o simplemente administrando un espectáculo binacional de resultados superficiales?

¿Por qué insistir en capturas de liderazgos simbólicos en lugar de desmantelamiento financiero y operativo?

La estrategia de "cabezas cortadas" responde más a la lógica mediática que a la efectividad operativa. Capturar un líder visible genera titulares inmediatos, satisface presiones políticas de corto plazo y alimenta la narrativa de que "se está haciendo algo". Sin embargo, las organizaciones criminales contemporáneas no son estructuras piramidales frágiles que colapsan al perder su cúspide. Son redes descentralizadas, resilientes, con capacidad de regeneración orgánica.

El verdadero músculo del crimen organizado no reside en el carisma de un líder, sino en su infraestructura financiera: las redes de lavado que transforman efectivo en bienes raíces, las empresas fachada que legitiman capitales ilícitos, los corredores financieros que mueven millones entre jurisdicciones.

Desmantelar estas arterias requiere trabajo técnico sostenido, coordinación entre unidades de inteligencia financiera, rastreo forense de transacciones. Es trabajo invisible, lento, sin fotografías espectaculares. Por eso no se prioriza.