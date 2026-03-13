Publicidad

voces

#ColumnaInvitada | Pensar el desarrollo como sistema

El próximo ciclo económico no estará determinado por las economías que anuncien más proyectos, sino por quienes logren una mayor coherencia entre ellos.
vie 13 marzo 2026 06:06 AM
Ya no basta asignar crédito o capital. Se vuelve necesario diseñar proyectos que integren riesgo, operación y horizonte temporal desde el inicio. La infraestructura no puede entenderse solo como construcción. Debe entenderse como funcionamiento, apunta Juan Pablo de Botton Falcón. (Foto: iStock)

Durante años medimos el desarrollo en proyectos. Una obra nueva, una reforma, una inversión anunciada. Cada pieza parecía sumar progreso. Pero el mundo cambió y el desarrollo dejó de comportarse como una suma simple.

Hoy, la economía funciona como un sistema interdependiente. La energía condiciona la competitividad. La infraestructura digital sostiene la física. La regulación define la confianza. El financiamiento determina el horizonte real de cualquier proyecto. Cuando una parte falla, el efecto ya no es local, se propaga al sistema.

Seguir pensando el crecimiento como acumulación de obras aisladas es insuficiente. El desarrollo del próximo ciclo será sistémico.

No basta con invertir más, hay que integrar mejor. La infraestructura sin energía confiable pierde competitividad. La digitalización sin regulación moderna genera incertidumbre. El financiamiento sin arquitectura sólida expone fragilidades que, tarde o temprano, aparecen.

El desarrollo rara vez fracasa por falta de intención. Fracasa por falta de integración.

Durante mucho tiempo discutimos en términos de Estado o mercado, regulación o inversión, disciplina fiscal o crecimiento. El nuevo ciclo no se ordena en dicotomías. Se ordena en sistemas. Infraestructura, energía, tecnología financiera y regulación ya no avanzan por carriles separados. Operan bajo una misma lógica económica.

Pensar en sistemas implica aceptar algo incómodo. Realismo político requiere realismo económico. La voluntad no sustituye a la estructura. Las decisiones públicas se sostienen solo cuando reconocen sus restricciones financieras, operativas y regulatorias.

Eso no reduce la ambición ni las aspiraciones, sino que las vuelve viables.

También redefine el papel del sistema financiero. Ya no basta asignar crédito o capital. Se vuelve necesario diseñar proyectos que integren riesgo, operación y horizonte temporal desde el inicio. La infraestructura no puede entenderse solo como construcción. Debe entenderse como funcionamiento.

Aquí, la ingeniería financiera deja de ser un detalle técnico y se convierte en arquitectura. El project finance obliga a ordenar flujos, gobernanza y riesgos desde el diseño. Convierte intención en estructura. Y sin estructura, el desarrollo depende demasiado de la coyuntura.

El próximo ciclo económico no estará determinado por las economías que anuncien más proyectos, sino por quienes logren una mayor coherencia entre ellos. Las naciones o regiones que integren infraestructura física y digital, energía confiable, tecnología financiera avanzada y regulación moderna tendrán una ventaja estructural. Las que sigan operando por fragmentos enfrentarán tensiones crecientes.

Ya no se trata de resolver cuánto invertir. La pregunta es si estamos diseñando sistemas completos o piezas sueltas.

Hoy, desarrollar es integrar.

____

Nota del editor: Juan Pablo de Botton Falcón es Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Síguelo en @JPDeBotton Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

