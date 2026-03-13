ColumnaInvitada | Pensar el desarrollo como sistema

Seguir pensando el crecimiento como acumulación de obras aisladas es insuficiente. El desarrollo del próximo ciclo será sistémico.

No basta con invertir más, hay que integrar mejor. La infraestructura sin energía confiable pierde competitividad. La digitalización sin regulación moderna genera incertidumbre. El financiamiento sin arquitectura sólida expone fragilidades que, tarde o temprano, aparecen.

El desarrollo rara vez fracasa por falta de intención. Fracasa por falta de integración.

Durante mucho tiempo discutimos en términos de Estado o mercado, regulación o inversión, disciplina fiscal o crecimiento. El nuevo ciclo no se ordena en dicotomías. Se ordena en sistemas. Infraestructura, energía, tecnología financiera y regulación ya no avanzan por carriles separados. Operan bajo una misma lógica económica.

Pensar en sistemas implica aceptar algo incómodo. Realismo político requiere realismo económico. La voluntad no sustituye a la estructura. Las decisiones públicas se sostienen solo cuando reconocen sus restricciones financieras, operativas y regulatorias.

Eso no reduce la ambición ni las aspiraciones, sino que las vuelve viables.

También redefine el papel del sistema financiero. Ya no basta asignar crédito o capital. Se vuelve necesario diseñar proyectos que integren riesgo, operación y horizonte temporal desde el inicio. La infraestructura no puede entenderse solo como construcción. Debe entenderse como funcionamiento.