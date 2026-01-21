Municipios con justicia, pero sin dinero: la trampa financiera de la seguridad pública mexicana

Era una idea con lógica: detener a tiempo, sancionar administrativamente, prevenir.

Pero la realidad de 2026 muestra algo distinto. La justicia cívica existe en el papel de la ley nacional, pero carece de los recursos, la estructura y, sobre todo, la capacidad operativa para enfrentar un México donde las dinámicas criminales han rebasado hace años el ámbito de las faltas administrativas.

Esta es la brecha que explica por qué un modelo normativo no ha encontrado su expresión funcional en el territorio.

La obligatoriedad que no se financia: mandato descalzo en el municipio

El gobierno federal elevó la justicia cívica a mandato nacional sin asignar presupuesto alguno para su implementación municipal.

Este es el primer fracaso: convertir en obligatorio lo que no se financia es, sencillamente, legislar para la ficción.

Los municipios reciben la responsabilidad de operar juzgados cívicos, capacitar personal, dotar infraestructura, pero sin recursos federales que lo sostengan. Algunos municipios intentaron cumplir; otros, simplemente no pudieron. El resultado es un mosaico de incumplimiento institucionalizado donde la aplicación depende menos de la voluntad legal que de la capacidad presupuestaria local.

La obligatoriedad, además, ignora la heterogeneidad extrema de México. Un municipio de 10,000 habitantes en Oaxaca enfrenta dinámicas criminales radicalmente distintas a un municipio de 500,000 en Jalisco.

Aplicar el mismo modelo a ambos es soberbia institucional.

La solución requiere un financiamiento diferenciado por tres vías: una línea federal base para todos los municipios (mínimo 5,000 millones anuales), una coparticipación estatal proporcional al índice delictivo local, y presupuesto municipal complementario.

Además, debe haber flexibilidad normativa que permita a los municipios ajustar la implementación según su realidad criminal específica.

¿Quién paga? El triángulo roto del financiamiento

Hoy existe un triángulo roto.

El gobierno federal ordena pero no invierte.

Las entidades estatales tienen competencias paralelas en seguridad pero no claras responsabilidades en justicia cívica. Los municipios cargan el peso sin los recursos. Este vacío presupuestario ha convertido a la justicia cívica en un simulacro operativo en muchas jurisdicciones.

Una reforma viable debe estructurar un sistema de coparticipación con tres pilares:

Primero, el gobierno federal asume el 50% de los costos de operación mediante una transferencia directa condicionada a estándares de calidad.

Segundo, los gobiernos estatales aportan el 30%, incentivando que ejerzan supervisión real sobre los municipios.

Tercero, los municipios aportan el 20% local, garantizando que ningún gobierno abdique de la responsabilidad.

Además, debe crearse un fondo de equipamiento tecnológico federal que digitalice los juzgados cívicos, evitando que cada municipio reinvente la rueda.

Y, elemento crucial: establecer auditorías trimestrales sobre ejecución presupuestaria con sanciones para gobiernos que incumplan metas operativas.