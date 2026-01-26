Seguridad a dos velocidades: municipios sin dinero, federales sin resultados

Mientras la Guardia Nacional absorbe miles de millones de pesos con resultados cuestionables, los 2,471 municipios del país sostienen cuerpos policiales con las sobras de haciendas municipales al borde del colapso.

Esta no es una historia de negligencia administrativa. Es una arquitectura de abandono institucional que ha convertido a la policía municipal en la frontera más vulnerable de la seguridad pública mexicana.

La trampa del financiamiento insuficiente: por qué los municipios no pueden competir

Un municipio típico depende de tres fuentes de ingresos para seguridad pública: impuestos prediales (que raramente superan el 2% de recaudos totales), multas de tránsito (impredecibles y estacionales), y transferencias federales etiquetadas.

El resultado es estructuralmente perverso. Una corporación de 150 policías cuesta aproximadamente 18 millones de pesos anuales solo en nómina. Un municipio rural con presupuesto total de 40 millones debe elegir: pagar policías o mantener escuelas. Muchos eligen ambos, dejando a los uniformados con salarios por debajo de la línea de pobreza.

No sorprende que estos policías sean fácilmente cooptados por el crimen organizado, que ofrece en una noche lo que el municipio no paga en un mes.