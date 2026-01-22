Opacidad de las llamadas bilaterales. ¿Por qué México negocia seguridad a puerta cerrada mientras todos adivinan?

La ilusión de la respuesta: reactividad versus planificación Integral

Un gobierno en su sano juicio no debería medir el éxito de su política de seguridad por su capacidad de reaccionar rápidamente a declaraciones agresivas provenientes de Washington. Sin embargo, México ha normalizado esta métrica. Cada vez que un funcionario estadounidense menciona intervención directa o amenaza con acciones unilaterales, los aparatos de seguridad mexicanos se movilizan. Se despliegan operativos espectaculares, se capturan capos, se publican cifras, y temporalmente el discurso estadounidense se modera.

El problema estructural es evidente: esta dinámica no aborda por qué existen esos capos, qué permitió su surgimiento, por qué las instituciones locales de procuración de justicia son débiles, y cómo los flujos de dinero y armas alimentan indefinidamente el ciclo criminal. La planificación científica integral requiere diagnósticos basados en datos, identificación de causas raíz, diseño de intervenciones multisectoriales y evaluación de impacto a largo plazo. México posee capacidades para esto, pero las ha subordinado a la urgencia de la respuesta inmediata.

La contención discursiva, ¿cómo responder sin capitular?

Parte del problema radica en cómo el gobierno mexicano ha manejado el lenguaje de la confrontación estadounidense. Frente a amenazas de intervención, la respuesta típica ha sido demostrar que México "sí está actuando", lo que implícitamente acepta el marco de que Estados Unidos tiene derecho a establecer estándares y México debe cumplirlos. Esto es una capitulación discursiva antes de cualquier negociación real.

Una contención discursiva adecuada comienza con claridad: México es un Estado soberano responsable de su territorio, Estados Unidos es un socio con intereses compartidos pero también sus propias responsabilidades, y la presión unilateral debilita la cooperación.

Esto no significa confrontación estéril, sino recalibración del tono. El gobierno mexicano debería articular públicamente cuáles son sus prioridades de seguridad, qué resultados ha alcanzado según sus propios indicadores, y en qué aspectos la cooperación con Washington suma valor genuino en lugar de ser demandas unidireccionales.