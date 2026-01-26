Blindaje sin legitimidad. El costo político de la Suprema Corte

No es ilegal que la Suprema Corte adquiera vehículos con medidas de seguridad para sus integrantes. El Poder Judicial es un órgano constitucional autónomo, con facultades para administrar su presupuesto y garantizar la integridad de quienes ejercen funciones de alta relevancia institucional. En un país con niveles persistentes de violencia, la protección de altos funcionarios es, por sí misma, una medida justificable, no un privilegio.

El problema no está en la existencia del blindaje o la compra de las camionetas. El problema está en el contexto, la forma y la ausencia de una narrativa institucional anticipada y convincente. La información sobre la adquisición de los vehículos se conoció a través de una nota periodística, no mediante una comunicación proactiva del propio Poder Judicial.

No hubo una explicación clara institucional sobre el costo total, los criterios de decisión, las alternativas evaluadas ni el impacto presupuestal de la adquisición. Ese vacío informativo fue suficiente para detonar una percepción de opacidad y contradicción con los discursos de austeridad que han acompañado a la nueva integración de la Corte.

En política institucional, las percepciones importan tanto como las normas legales. La Suprema Corte no es un órgano administrativo más. Es el árbitro último de la constitucionalidad, el garante de derechos fundamentales y debe ser uno de los principales contrapesos frente al poder político. Su autoridad no se sostiene únicamente en sus sentencias, sino en la confianza pública que inspira. Cuando la Corte parece desconectada del clima social, su legitimidad se erosiona, incluso si actúa dentro del marco legal.