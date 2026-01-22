Corte compra camionetas lujosas para traslados de los ministros

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, señaló el máximo tribunal.

Además, sostuvo que con el fin de no generar un “gasto mayor” para la institución, la adquisición de las nueve camionetas se realizó de manera paralela al proceso de sin corporación de un parque vehícular mayor al adquirido.

“La SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, sostuvo.

Aunque no especificaron qué tipo de vehículos les compraron a los nueve ministros ni el costo de éstos, desde la mañana de este jueves, el columnista Salvador García Soto informó desde sus redes sociales que son nueve camionetas Gran Cherokee, de la marca Jeep, cuyo precio va de un millón 069 mil pesos hasta un millón 700 mil pesos.

En medio de la "austeridad" que pregonan en la nueva @SCJN hoy les llegó un regalo atrasado de Reyes a los 9 ministros: cada uno recibió una camioneta Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones.

Esto contrasta con el discurso de austeridad que ha difundido Morena. Cuando el partido oficialista aprobó la reforma al Poder Judicial para que se eligieran a los nuevos ministros de la SCJN, en repetidas ocasiones aseguraron que se terminarían los “privilegios” y “gastos excesivos”.