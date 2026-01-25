Ministros de la Corte deciden no usar camionetas de lujo tras críticas por falta de austeridad

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, así como con el trabajo constante para garantizar una justicia auténtica y verdadera”, subrayó la Corte.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se difundieron imágenes de las nuevas camionetas asignadas a los nueve ministros. Ante la polémica, la Corte justificó la compra y afirmó que el propósito era garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores.

Además, el Poder Judicial reveló que no solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.