México

Ministros de la Corte deciden no usar camionetas de lujo tras críticas por falta de austeridad

Los ministros de la Suprema Corte reiteraron que usarán de forma responsable los recursos públicos.
dom 25 enero 2026 03:16 PM
Corte
El máximo tribunal de justicia informó que los ministros decidieron solicitar el inicio del proceso para devolver las nueve camionetas o, en su defecto, ponerlas a disposición de jueces y magistrados que enfrenten mayores riesgos en su labor. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Tras las críticas y denuncias sobre la falta de austeridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que los ministros no utilizarán las camionetas blindadas recientemente adquiridas, cuyo costo individual supera el millón de pesos.

En un comunicado, el máximo tribunal de justicia informó que los ministros decidieron solicitar el inicio del proceso para devolver las nueve camionetas o, en su defecto, ponerlas a disposición de jueces y magistrados que enfrenten mayores riesgos en su labor.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, así como con el trabajo constante para garantizar una justicia auténtica y verdadera”, subrayó la Corte.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se difundieron imágenes de las nuevas camionetas asignadas a los nueve ministros. Ante la polémica, la Corte justificó la compra y afirmó que el propósito era garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores.

Además, el Poder Judicial reveló que no solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.

Sin embargo, esta adquisición contrasta con los principios de austeridad promovidos por el partido oficialista, Morena. Cuando la reforma al Poder Judicial fue aprobada para elegir a los nuevos ministros de la Corte, los legisladores aseguraron en varias ocasiones que se eliminarían los “privilegios” y “gastos excesivos”.

En agosto pasado, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirmó su compromiso con la austeridad, asegurando que el presupuesto de la Corte para 2026 sería más ajustado. “Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese será el principio fundamental que guiará nuestra gestión”, destacó en su momento.

