Psicología del poder: ¿por qué Sheinbaum está ganando la batalla a Trump?

Trump ha construido su liderazgo político sobre el rasgo constante de provocar reacciones. Exagera, amenaza, sube el tono y empuja a su contraparte a un terreno emocional. Cuando logra que el otro se enganche, Trump gana doble pues controla la narrativa pública y fuerza errores estratégicos. En ese sentido, la presión no es un accidente de su estilo, sino su método.

Frente a esa lógica, la estrategia de Claudia Sheinbaum ha sido distinta y eficaz desde el punto de vista psicológico. Sheinbaum no discute el discurso de Trump, prefiere evaluar su conducta. No responde a la amenaza con amenazas, ni convierte el intercambio en un pleito personal. Administra tiempos, cuida el lenguaje y reduce deliberadamente la carga emocional del conflicto.

Esa decisión no debe confundirse con pasividad. En psicología política, no reaccionar puede ser una forma de control. Trump necesita confrontación visible para sostener su estrategia. Cuando no se le confronta, la presión no se disipa, se le regresa como frustración. De ahí que el tono tienda a escalar cuando no hay respuesta emocional del otro lado.

Hay, además, un factor que suele omitirse y que resulta clave para entender la dinámica es la legitimidad. Sheinbaum llegó a la presidencia con un respaldo político claro y con autoridad interna suficiente para no negociar desde la defensiva. No necesita sobreactuar firmeza ni enviar señales para consumo doméstico. Esa posición le permite aguantar presión externa sin improvisar ni precipitar decisiones.