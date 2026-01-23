Cosa juzgada y sobrerrepresentación

El dejar un resquicio para regresar, una y otra vez, a confrontar circunstancias, enfoques y posturas frente a un hecho, simple y sencillamente, hace imposible el desarrollar actividades comerciales, industriales o profesionales. La idea de reservarse la posibilidad de cambiar ad libitum, lo que ya se decidió por parte de aquel que ha sido señalado como depositario de la confianza para dirimir conflictos, es incompatible con el progreso, y con la más elemental idea de civilización.

Entre salvajes, todo aquel se impone a macanazos a los demás, siempre ha tenido la aptitud de desconocer todo lo dicho por quienes le antecedieron. Ello no necesariamente producto de la mala fe. La barbarie es un gen natural en el ser humano, aunque no guste, ahí está. De tiempo en tiempo, domina, es por eso que surgen guerras y conflictos de gran escala. Los complejos, como la envidia, el rencor y el revanchismo están profundamente sembrados en el inconsciente humano. Dar poder a quien no está preparado para tenerlo, da ocasión a sacar a flote las más bajas pasiones, las expresiones más corrientes y los discursos más incendiarios.

El saber poner fin a las controversias de manera confiable, duradera y seria distingue a las naciones y los países. Hace décadas, he dicho que la única diferencia real entre los países desarrollados y los que no lo son, son sus poderes judiciales. Las sociedades más desarrolladas crecen y florecen sobre poderes judiciales robustos, respetables y merecedores de la honra comunitaria. Nuestro vecino debe más a una Suprema Corte, que ha sabido adecuar la ley a los tiempos, que a la tecnología o a la supremacía militar. Son una sociedad criticada por una, quizá excesiva, presencia de abogados quienes aparecen allá en todos los aspectos de la vida cotidiana. En el fondo aceptan y entienden las enormes ventajas de vivir en un ambiente de respeto a la ley, en el que se fomenta la aversión a la impunidad. Ese modelo es infinitamente superior al implantado por los que, cínicamente, se autonombran subdesarrollados, cuando la verdad es que son países pobres, e incapaces de estructurar un modelo exitoso de mediano o largo plazo. Me refiero a ese histriónico modelo que consiste en modificar y cambiar las leyes de manera inercial y constante, en el que se piensa que personajes populares, o simples hábiles traficantes del voto, pueden escribir en las leyes sin preparación técnica alguna, como si el voto popular fuera inspiración e iluminación en tan compleja tarea.

En Latinoamérica, lo común es que los legisladores sean parlanchines histriones que dicen saber cómo resolver la problemática nacional, cuando en realidad, no son sino gratuitos y arrogantes opinadores de todo, y conocedores de nada. Se les conoce por su muy ramplona formación académica y escasos logros profesionales, ello, piensan ellos, se suple con una apabullante verborrea y profusas exposiciones ideológicas que acomodan según el clima electoral. Claro, hay excepciones, por cierto muy contadas. Ha llegado gente preparada, pero su aportación al ordenamiento jurídico es prácticamente imperceptible, cada año tenemos peores leyes.

No nos engañemos, quienes hemos dedicado una vida al derecho o quienes, por cualquier otra razón, se desenvuelven el mundo jurídico, defendíamos la función, y no al madroño de intereses que la regenteaba, el año pasado defendíamos la esencial necesidad de la independencia y autonomía jurisdiccional. No a los pintorescos personajes que, fingiendo sapiencia, ocupaban y cobraban puestos que difícilmente se puede considerar merecidos. Sabemos que es falso lo que sostiene Javier Laynez, era una corte hecha de cuotas, diseñada por, y para cuates, en la que quien llegó a presidir lo logró simplemente por ser cercana a la operadora judicial de Peña Nieto, a pesar de haber integrado el Tribunal Colegiado de Circuito con mayor rezago en su circuito. La otrora presidenta para nada es una distinguida jurista, sino antes bien, una persona con los padrinos indicados.