México, nación pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas

De hecho, no olvidemos que lejos de concebirse como un Estado homogéneo, el orden constitucional mexicano reconoce su origen y expresión pluricultural, una característica que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, herederos de civilizaciones milenarias que anteceden a la conformación del Estado moderno, un reconocimiento que no sólo queda en la historia ni en lo simbólico ya que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Nación tiene una composición pluricultural basada en sus pueblos indígenas, los cuales descienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional al iniciarse la colonización y que conservan, total o parcialmente, sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

El artículo 2° constitucional representa un parteaguas en la concepción jurídica del Estado mexicano, al transitar de una visión integracionista a un modelo que, al menos en el plano normativo, reconoce la diversidad étnica y cultural como un valor esencial; en efecto, la pluriculturalidad implica el reconocimiento de la coexistencia de múltiples culturas dentro de un mismo Estado, mientras que la multietnicidad alude a la presencia de diversos pueblos con identidades, lenguas, cosmovisiones y formas de organización propias. En México, esta realidad se refleja en la existencia de al menos 68 pueblos indígenas y múltiples variantes lingüísticas, lo que convierte al país en uno de los más diversos culturalmente en el mundo.

De hecho, los pueblos indígenas no sólo representan una herencia del pasado, sino que constituyen sujetos vivos, dinámicos y activos en la construcción del presente y futuro nacional. Sus saberes tradicionales, su relación armónica con la naturaleza, sus sistemas normativos internos y sus formas comunitarias de organización aportan perspectivas valiosas frente a los desafíos contemporáneos, como la crisis ambiental, la desigualdad social y la pérdida de cohesión comunitaria.