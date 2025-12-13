Publicidad

presidencia

Sheinbaum promete hacer realidad derechos indígenas: “Que no sea letra muerta”

La presidenta encabezó la firma del Decreto de propiedad comunal para el pueblo ódami, mediante el cual se restituyen 3,000 hectáreas a esta comunidad de la Sierra Tarahumara.
sáb 13 diciembre 2025 02:44 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum en gira de trabajo por Chihuahua
La presidenta firmó el Decreto de Propiedad Comunal en el poblado indígena de Mala Noche, Chihuahua. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que al gobierno federal le corresponde hacer realidad lo que ya está establecido en la Constitución y evitar que los derechos de los pueblos originarios queden solo en “letra muerta”.

Durante la firma del Decreto de Propiedad Comunal para el pueblo ódami, la presidenta subrayó que la reciente reforma al artículo segundo constitucional, aprobada en 2024, representó un hecho histórico al reconocer por primera vez a estos pueblos como sujetos de derecho público, con derechos plenos sobre la tierra, el agua, el presupuesto y la autodeterminación de sus territorios.

"Hasta el 2024, con la Cuarta Transformación fue que se reconoció en la Constitución de la República a los pueblos originarios de México con todos sus derechos. Por eso es tan importante esta transformación, porque, fíjense, tantos años de independencia, tantas constituciones y no se había reconocido en su magnitud la grandeza cultural de México, que viene de los pueblos originarios", dijo la presidenta.

“A nosotros nos corresponde hacer realidad lo que viene en la Constitución, porque no queremos que se quede en letra muerta, sino que realmente el artículo segundo constitucional se convierta en derechos reales para los pueblos originarios”, agregó la mandataria ante autoridades tradicionales de la Sierra Tarahumara y habitantes de Guadalupe y Calvo.

Sheinbaum explicó que la entrega de tierras que se llevó a cabo este sábado forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, iniciado en el sexenio anterior, cuyo objetivo es revertir décadas de despojo, marginación y falta de reconocimiento legal.

En ese contexto, señaló que las 3,000 hectáreas restituidas corresponden a territorios que históricamente pertenecieron a las comunidades, pero que nunca habían sido formalmente reconocidos.

“Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes… para hacer justicia en el territorio. Justicia territorial”, expresó.

Como parte de la instrumentación del nuevo marco constitucional, la presidenta destacó la puesta en marcha en 2025 del programa FAIS-PIAM, que garantiza presupuesto directo a todas las comunidades indígenas del país, recurso que, dijo, deberá quedar blindado en la ley para que ningún gobierno pueda eliminarlo.

Detalló que este año se destinaron cerca de 12,000 millones de pesos, y que en 2026 el monto aumentará al menos a 13,500 millones, con incrementos anuales posteriores.

En el caso de las tierras entregadas al pueblo ódami, Sheinbaum anunció que las familias beneficiarias serán incorporadas al programa Sembrando Vida, con acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, CONAFOR y la coordinación nacional del programa, para impulsar proyectos agrícolas y forestales que permitan el aprovechamiento productivo del territorio.

Sheinbaum señaló además que su gobierno dará continuidad a los planes de justicia iniciados en la región y atenderá las necesidades planteadas por las comunidades, como obras de agua, electrificación y caminos, como parte del compromiso de traducir la reforma constitucional en mejoras concretas para la vida comunitaria de los pueblos originarios.

