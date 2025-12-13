Sheinbaum promete hacer realidad derechos indígenas: “Que no sea letra muerta”

"Hasta el 2024, con la Cuarta Transformación fue que se reconoció en la Constitución de la República a los pueblos originarios de México con todos sus derechos. Por eso es tan importante esta transformación, porque, fíjense, tantos años de independencia, tantas constituciones y no se había reconocido en su magnitud la grandeza cultural de México, que viene de los pueblos originarios", dijo la presidenta.

“A nosotros nos corresponde hacer realidad lo que viene en la Constitución, porque no queremos que se quede en letra muerta, sino que realmente el artículo segundo constitucional se convierta en derechos reales para los pueblos originarios”, agregó la mandataria ante autoridades tradicionales de la Sierra Tarahumara y habitantes de Guadalupe y Calvo.

En territorio Ódami, en la comunidad de Santa Tulita, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la firma del Decreto de Propiedad Comunal a la comunidad de Mala Noche

Sheinbaum explicó que la entrega de tierras que se llevó a cabo este sábado forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, iniciado en el sexenio anterior, cuyo objetivo es revertir décadas de despojo, marginación y falta de reconocimiento legal.

En ese contexto, señaló que las 3,000 hectáreas restituidas corresponden a territorios que históricamente pertenecieron a las comunidades, pero que nunca habían sido formalmente reconocidos.

“Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes… para hacer justicia en el territorio. Justicia territorial”, expresó.