El daño moral en México. La nueva Suprema Corte aún no entiende la reparación integral

Diez años después, el 5 de marzo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 476/2025, con proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía. El caso planteaba una pregunta central para el acceso efectivo a la justicia. Si el Estado ya había reconocido la violación de derechos humanos y el daño moral causado a las víctimas, ¿podía el juez de amparo fijar directamente la indemnización para reparar ese daño?

La Corte decidió que no. El Pleno confirmó un criterio heredado de la anterior integración del tribunal según el cual los jueces federales no pueden fijar por primera vez una indemnización por violaciones a derechos humanos. En su lugar deben ordenar que la autoridad competente realice el cálculo correspondiente. En este caso esa responsabilidad vuelve a recaer en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

El resultado es difícil de explicar a las víctimas. Después de una década de litigio, la Suprema Corte no fijó la reparación del daño y ordenó que la autoridad administrativa vuelva a analizar el caso para determinar el monto de la indemnización. La decisión resulta profundamente insatisfactoria desde la perspectiva constitucional y desde el estándar internacional de los derechos humanos.

El artículo 17 de la Constitución establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial. El acceso a la justicia no se agota cuando un tribunal declara que hubo una violación de derechos humanos. También exige que los tribunales ofrezcan soluciones efectivas al conflicto que conocen. Cuando el tribunal constitucional reconoce una violación grave como la pérdida de la vida por negligencia médica, también debería garantizar que la reparación del daño sea real y oportuna.

El problema se vuelve aún más evidente cuando se observa el marco jurídico internacional que obliga al Estado mexicano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando se acredita una violación el Estado debe reparar las consecuencias del hecho y pagar una justa indemnización. En el sistema interamericano existe una lógica clara. El tribunal que declara la violación también fija la reparación.