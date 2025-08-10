ONU: pueblos indígenas aún enfrentan desigualdad, exclusión y discriminación

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) pidió al gobierno mexicano avanzar con el desarrollo de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, prevista en la reforma constitucional de 2024.
Advirtió que, a pesar de los avances importantes y de los múltiples esfuerzos que lleva adelante el gobierno mexicano, los pueblos indígenas en el país aún enfrentan “desafíos significativos" como el acceso desigual a la tierra, la exclusión en procesos de toma de decisiones, los ataques en contra de personas defensoras indígenas y diversas formas de discriminación.
En un comunicado, el organismo internacional mencionó que para la construcción y adaptación de esta ley, se debe hacer una consulta e incluir la participación de los pueblos indígenas.