Cuando Washington juzga lo que México encubre

La gravedad no está en lo que El Güero hizo, sino en quiénes lo permitieron.

El arquitecto de una operación criminal masiva

Joaquín Guzmán López no era un operador menor, si muy discreto y de bajo perfil. Formó parte de "Los Chapitos", supervisando laboratorios de metanfetamina, coordinando importación de precursores químicos y gestionando distribución en toda Sinaloa. Fue identificado por el Tesoro estadounidense como responsable de proporción significativa del fentanilo ilícito que cruzaba la frontera.

Documentos judiciales indican que Los Chapitos generaban más de 10 millones anuales. Eso no se logra sin infraestructura masiva y, crucialmente, sin protección institucional. Con apenas 22 años fue reclutado para asumir responsabilidades operacionales altas. Su confesión anterior a la corte, donde respondió "narcotraficante" como su ocupación, reflejaba la realidad: por más de una década operó bajo un sistema que no solo lo permitió, sino que lo facilitó.

El veredicto como síntoma de corrupción estructural

La declaración de culpabilidad debe interpretarse como lo que realmente es: una acusación contra la arquitectura de corrupción que mantuvo a El Güero operando.

El Mayó Zambada, cofundador histórico del cártel, reconoció bajo juramento que "alentamos corrupción al pagar policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente".

No eran sobornos ocasionales.

Era un sistema donde la corrupción no era el problema, sino la regla. Si El Mayo pagaba funcionarios durante 56 años bajo seis presidentes diferentes, ¿por qué El Güero habría sido una excepción? Los tribunales estadounidenses ahora tienen declaraciones juradas. Tienen cooperantes. Washington tiene documentación irrefutable de lo que México prefiere no examinar.

El pánico en los palacios, ¿quién debería estar preocupado?

Aquí está la pregunta incómoda: ¿Cuántos políticos, militares y policías que recibieron dinero de Guzmán López verán sus nombres en documentos presentados ante cortes estadounidenses?

El acuerdo de Joaquín incluye cooperación amplia.

Los fiscales estadounidenses esperan revelaciones sobre la arquitectura completa de corrupción. Eso significa nombres, fechas, transacciones específicas. Su hermano Ovidio ya coopera. Sus tíos han sido trasladados bajo protección estadounidense.

La máquina de cooperación criminal está en marcha.

Para gobernadores que permitieron operaciones, hay exposición a lavado de dinero. Para militares y policías que proporcionaron inteligencia, riesgo de conspiración. Para políticos con financiamiento del cártel, exposición a lavado de dinero y financiamiento ilegal. El factor crítico: Joaquín Guzmán López está vivo. Puede testificar. Puede ser interrogado bajo procedimiento estadounidense.

La pregunta más aterradora es simple: ¿Hay comunicaciones sobre mí? ¿Hay transacciones registradas bajo mi nombre? ¿Hay testigos que documenten mis encuentros con operadores del cártel?

El mensaje de desconfianza: ¿por qué Washington no cree en México?

Cuando dos hijos de El Chapo se declaran culpables en cortes estadounidenses, cuando El Mayo es capturado en Estados Unidos, cuando toda la infraestructura de persecución pasa a manos estadounidenses, presenciamos desconfianza institucional sin precedentes.

Washington no está siendo agresivo. Está siendo realista.

La experiencia histórica lo justifica: México ha demostrado incapacidad de procesar capos sin interferencia de corrupción. Eso no es interferencia diplomática.

Es estrategia de seguridad nacional basada en realidades documentadas.