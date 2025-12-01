Publicidad

La Fiscalía de la Nación… pero del mismo patrón

En la república de la simulación, la innovación es solo de discurso.
lun 01 diciembre 2025 06:03 AM
Sheinbaum responde sobre cambio en la FGR
La pregunta central no es por qué se fue Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la Repúblico, sino para qué llega Ernestina Godoy, plantea Alberto Guerrero Baena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La salida pactada de un fiscal incómodo

La noche en que Alejandro Gertz Manero aceptó su salida hacia una embajada en quién sabe dónde, en los pasillos de la Fiscalía General de la República no hubo sorpresa, sino resignación. Todos sabían que el fiscal había dejado de ser útil políticamente. Las presiones del Senado, las disputas internas dentro de la 4T y los escándalos que crecían como un expediente sin archivar hicieron inevitable el movimiento. Su salida fue pactada, no procesada; política, no técnica.

El país cierra así un ciclo marcado por la opacidad, la ausencia en casos de alto impacto y una litigación errática que dejó impunes investigaciones clave del sexenio anterior y del actual. Pero la pregunta central no es por qué se fue Gertz, sino para qué llega Ernestina Godoy.

Alberto Guerrero Baena
voces

De la procuración de justicia a la procuración de cócteles: el retiro dorado de Gertz Manero

El ascenso de una fiscal alineada

La exfiscal de la Ciudad de México arriba a la FGR por un proceso de “auscultación” que nadie se toma en serio.

La terna es un requisito ritual; el desenlace estaba decidido desde que la presidenta y la mayoría legislativa consolidaron su control sobre el Poder Judicial federal y algunos poderes judiciales estatales.

Godoy encarna continuidad política, no ruptura institucional. Es parte del mismo equipo que acompañó a Claudia Sheinbaum desde la capital y que ahora ocupa posiciones clave en seguridad, justicia y gobernabilidad.

¿Puede esta cercanía garantizar coordinación? Sí. Pero también plantea un riesgo evidente: ¿cómo asegurar independencia cuando la fiscal responde a un mismo proyecto político que controla al Ejecutivo, al Senado, a la mayoría de tribunales y a la Suprema Corte?

La FGR nació para evitar que un presidente usara la justicia como arma. Hoy es legítimo preguntarse si vamos camino a restaurar esa dependencia.

La captura institucional como método de gobierno

Lo que vive México no es un accidente: es un proceso de captura institucional progresiva. Primero fue la redefinición del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad y administración pública; luego, el sometimiento político de jueces y magistrados mediante reformas y presiones; ahora, la toma de la Fiscalía General.

Se trata de un rediseño profundo del sistema de contrapesos, que concentra el poder coercitivo del Estado en un solo bloque político.

Ante esta concentración, la llegada de Godoy no puede evaluarse solo en términos personales, sino estructurales: ¿seguirá la FGR siendo una oficina de litigación de intereses políticos o puede convertirse en una institución técnico-jurídica que enfrente la crisis de violencia más grave en la historia moderna del país?

Cambio en la FGR: sale Gertz Manero y entra Ernestina Godoy
México

Entre tensiones, Gertz sale de la FGR para ser embajador; perfilan a Ernestina Godoy

El país real: extorsión, desapariciones y narcopolítica

Mientras se mueven fichas en la cúpula del poder, el país enfrenta urgencias que no admiten simulación.

La extorsión se ha convertido en el delito más expansivo del crimen organizado. Desde Chiapas hasta Nuevo León, es una industria criminal que domina mercados enteros: pollo, tortilla, transporte, construcción. Los desaparecidos superan las 100 mil personas registradas y miles más permanecen fuera de las estadísticas oficiales. Los municipios infiltrados por narcopolíticos son parte del mapa electoral, no excepciones.

La FGR lleva años rezagada en órdenes de aprehensión, en coordinación con fiscalías estatales y en desarticulación de redes criminales.

La llegada de Godoy abre un periodo de incertidumbre: ¿habrá voluntad para tocar estructuras políticas locales comprometidas con intereses criminales? ¿O veremos, como tantas veces, una fiscalía que investiga solo a los opositores del régimen?

Crónica de un sistema que se resiste a cambiar

En las oficinas regionales de la FGR, agentes del Ministerio Público trabajan con computadoras viejas, sin formación actualizada, con cargas de trabajo imposibles y sin garantías reales de protección. Muchos saben que perseguir casos de extorsión o desaparición puede costarles la vida. Los recursos llegan tarde, la capacitación es mínima, la coordinación con fiscalías estatales es tensa y la tecnología forense brilla por su ausencia.

No es casualidad que, pese a miles de denuncias, la gran mayoría de los casos nunca llega a juicio. El sistema está diseñado para no funcionar. Y, sin embargo, desde la capital, se insiste en que basta con cambiar a la persona titular para transformar una institución que requiere cirugía profunda, no maquillaje político.

Ernestina Godoy, encargada de despacho de la FGR
México

Ernestina Godoy ofrece un "profundo sentido de justicia" al frente de la FGR

¿Qué tendría que hacer Godoy para evitar repetir el fracaso?

Si Ernestina Godoy quiere evitar convertirse en una fiscal decorativa o en un instrumento de persecución política, deberá tomar decisiones difíciles desde el primer día. Aquí algunas rutas indispensables:

1. Depuración técnica, no política. Evaluaciones reales de desempeño, separación de agentes coludidos, profesionalización policial y reconstrucción de unidades de investigación prioritarias.

2. Investigación sin distingos de narcopolíticos. Nadie puede estar fuera del alcance: alcaldes, gobernadores, legisladores o empresarios ligados al crimen organizado. Sin eso, cualquier estrategia será cosmética.

3. Litigación estratégica. No más acumulación de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Se requiere priorizar casos, integrar carpetas sólidas y coordinar detenciones con fuerzas federales bajo criterios de inteligencia.

4. Combate real a la extorsión. Crear una unidad élite de investigación financiera y digital dedicada exclusivamente a redes de cobro de piso, con capacidades forenses avanzadas y coordinación con estados.

5. Mecanismos de supervisión independientes. Comités ciudadanos, academia y organismos internacionales que evalúen el desempeño de la FGR sin filtros políticos.

6. Protección a víctimas. Fortalecer áreas de atención, transparencia en búsquedas y recursos para identificación forense.

quien es ernestina godoy
México

Los claroscuros de Ernestina Godoy, la nueva fiscal interina de la República

¿Estamos ante un parteaguas o ante otro capítulo del mismo fracaso?

En un país que normalizó la violencia, la FGR es un eslabón crucial. La salida de Gertz Manero era necesaria, pero insuficiente. La llegada de Ernestina Godoy será evaluada no por su cercanía política, sino por su capacidad para demostrar —con resultados, no discursos— que la justicia puede ser un servicio público profesional y no un instrumento del poder.

Ya se les terminaron los pretextos, ya no hay más Calderón, García Luna o el pasado evocado contínuamente. Es momento de tener resultados tangibles para la población.

México necesita una fiscalía que persiga criminales, no opositores; que investigue redes, no solo individuos; que rinda cuentas, no que obedezca órdenes. La pregunta es simple, aunque incómoda: ¿estamos reformando la justicia o solo administrando una simulación más?

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Opinión Política Fiscal General de la República Ernestina Godoy Ramos

Más acerca del autor:

