México

Detienen a 13 presuntos ''Mayitos'' tras ataque a autoridades en Sinaloa

Las autoridades aseguraron armas largas, vehículos y motocicletas, en tanto que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.
vie 31 octubre 2025 06:12 PM
A los 13 detenidos se les aseguraron 14 armas de fuego, 60 cargadores, 56 cartuchos, además de tres vehículos y ocho motocicletas. (Foto: X/ @GabSeguridadMX)

Autoridades federales y estatales detuvieron a 13 hombres en el municipio de Navolato, Sinaloa, luego de un enfrentamiento con personal de la Secretaría de Marina (Semar) durante un patrullaje de vigilancia en el poblado La Vuelta, informaron este viernes dependencias del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando elementos navales realizaban labores de patrullaje y detectaron un vehículo con personas armadas. Al notar la presencia de las fuerzas federales, los ocupantes abrieron fuego contra el personal de Marina, quien repelió la agresión conforme a los protocolos de actuación y en apego a los derechos humanos.

Durante la persecución, los agresores intentaron refugiarse en un domicilio, donde finalmente fueron detenidos sin que se reportaran bajas. En el lugar, los efectivos aseguraron ocho armas largas, cinco cortas, un rifle, 60 cargadores de distintos calibres, 56 cartuchos útiles, tres vehículos y ocho motocicletas, además del inmueble utilizado por los presuntos agresores.

Las 13 personas detenidas, presuntamente pertenecientes a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Marina, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacaron que este tipo de operativos forman parte del refuerzo de seguridad en zonas con alta presencia de grupos delictivos en Sinaloa, particularmente en municipios como Navolato, Culiacán y Salvador Alvarado, donde recientemente se han reportado enfrentamientos y aseguramientos de armas.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la violencia no da tregua en el estado gobernado por Rubén Rocha. De día o de noche, la cuna del Cártel de Sinaloa registra homicidios, robo de automóviles, balaceras y enfrentamientos como parte de la disputa que sostienen “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

La ola de violencia inició seis semanas después de la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, registrada el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos. Desde entonces, los asesinatos y robos de autos se incrementaron más de 200%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En agosto de 2024, la entidad reportaba 44 víctimas por mes, para el siguiente mes la cifra se disparó a 143, es decir, que el primer mes de la "guerra" hubo un aumento de 225%. Respecto a julio de este año, último dato oficial disponible, el incremento asciende a 286%.

Baja California: El "SS", jefe de célula de Los Beltrán Leyva, es detenido

Este viernes autoridades federales informaron además que en un operativo conjunto encabezado por autoridades federales, fue detenido Saúl “N”, alias SS, identificado como líder de una célula delictiva vinculada al trasiego de droga hacia Estados Unidos.

La captura se informó fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Durante la acción también fue detenido su jefe de escoltas, quien lo acompañaba al momento del operativo.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades lograron ubicar un domicilio en Tijuana donde el presunto líder criminal se resguardaba. Tras implementar un dispositivo de vigilancia y seguimiento, fue interceptado y arrestado sin que se reportaran enfrentamientos.

En el lugar se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble utilizado como refugio. Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades federales señalaron que Saúl “N” está presuntamente relacionado con actividades de narcotráfico y trasiego de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

