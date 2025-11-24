Organizaciones criminales se multiplicaron en 25 años y desataron ola de violencia

Una línea del tiempo realizada por el experto en seguridad y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), Víctor Manuel Sánchez, revela que en el año 2000 las siete organizaciones que operaban en el país eran: el Cártel del Golfo, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel de Colima, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Milenio, y el Cártel de Oaxaca.

Sin embargo, una primera división de esas organizaciones criminales creó 53 más.

En entrevista, el investigador explica que la fragmentación de las organizaciones criminales se debe al “descabezamiento” de éstas, pues por años, el gobierno optó por detener a los liderazgos, lo que generó disputas por la organización o la creación de nuevas.

“En gran medida la fragmentación se ha derivado de los ataques que han recibido organizaciones criminales que pierden líderes, o sea, ya sea que su líder es arrestado o muere. Entonces esto genera una especie de crisis interna y lucha por el liderazgo y es la principal razón que ha fomentado la fragmentación”, detalla.

Les comparto una línea del tiempo en donde se muestra la fragmentación de los cárteles de la droga en los últimos 25 años. Pasamos de 7 grandes organizaciones a más de 150 organizaciones medianas entre el 2000 y 2025. En la imagen se muestran solo las principales. pic.twitter.com/3WVNiNRGqx — Víctor Sánchez (@victorsanval) November 5, 2025

Hay otros dos factores que contribuyen a la fragmentación. Uno es que es que al interior de una organización se crea otra y que crezca tanto que opte por hacer su propia agrupación como sucedió con Los Zetas que surgieron del Cártel del Golfo o con Los Talibanes que salieron de Los Zetas.

Y el otro es que haya una traición en la agrupación original y un rompimiento como sucedió con el surgimiento de Los Beltrán Leyva, la cual nació tras la captura de Alfredo Beltrán Leva, cuyo hermano, Arturo, acusó a sus socios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada de entregarlo a Estados Unidos.

Por la fragmentación de las organizaciones criminales surgieron en los últimos años agrupaciones como El Cártel del Noreste, El Cártel Santa Rosa de Lima, La Familia Michoacana, Los Ardillo, Guerreros Unidos y El Cártel del Tláhuac.

La fragmentación se acentuó en México a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, periodo en el que el gobierno del gobierno de Felipe Calderón puso el énfasis en detenciones de criminales.

El artículo "La guerra contra el narcotráfico en México" , escrito por Jonathan Rosen y Roberto Zepeda, sostiene que la fragmentación de agrupaciones representa más problemas para las autoridades porque en ocasiones pueden ser imperceptibles.

“Como resultado de la guerra contra el narcotráfico se incrementó el número de cárteles de las drogas en el periodo de Calderón… En el año 2007 había ocho organizaciones, mientras que para el año 2010 el número aumentó a 12 y en el 2012 se identificaron 16 cárteles. La fragmentación de los cárteles presenta mayores problemas para el gobierno pues las organizaciones pequeñas pueden funcionar más fácilmente porque no son tan perceptibles”, refiere.