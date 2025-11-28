Los claroscuros de Ernestina Godoy, la nueva fiscal interina de la República

¿Quién es Ernestina Godoy?

Originaria de la Ciudad de México, Godoy nació el 17 de enero de 1954 en la alcaldía Cuauhtémoc. Actualmente tiene 71 años.

Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y fundadora de diversas organizaciones civiles como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica, entre otras.

Representó a la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados entre el EZLN y el gobierno federal.

En el servicio público ha ocupado diversos cargos entre 2000 y 2012, además de haber sido diputada local y diputada federal de 2015 a 2018.

La organización Sociedad Civil México lanzado una campaña en redes sociales para que diputados de oposición e independientes se posicionen sobre la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de CDMX por cuatro años más. (Foto: FGJ CDMX)

En diciembre de 2018 fue nombrada procuradora de justicia de la Ciudad de México. Se mantuvo en el cargo durante la transición de Procuraduría a Fiscalía tras la reforma constitucional local aprobada en 2019, conocida como la “Ley Godoy”, que eliminó requisitos que le impedían competir por el nuevo puesto. Una segunda reforma, aprobada posteriormente por Morena y sus aliados, permitió que su reelección dependiera del Consejo Judicial y no del Congreso local.

Pese a las reformas, Godoy no consiguió un segundo periodo como fiscal y en 2024 rindió su último informe. Ese mismo año fue electa senadora, en fórmula con el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Pese a ser electa como senadora, Godoy solicitó licencia a su cargo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica.

Así, desde el 1 de octubre de 2024 venía ocupando este puesto clave en el gobierno federal. Sin embargo, este 27 de noviembre, tras darse a conocer que Gertz Manero renunciaba a su cargo al ser propuesto como embajador de México, Godoy deja el cargo pues fue designada como encargada de Despacho de la FGR.

Los claroscuros de Godoy

Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy son desde hace varios años cercanas colaboradoras. Sheinbaum, al respaldar la ratificación de Godoy como fiscal de la CDMX, la describió entonces como una mujer “honesta,valiente, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia”.

Mientras que ahora, que se encuentra al frente de la FGR de forma interina, reiteró que Godoy es “una mujer extraordinaria, de principios, honesta de muchas convicciones”, que demostró resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México, pero que apuntó, ya le corresponderá al Senado tomar la decisión sobre si se quedará al frente de la FGR de forma definitiva.

Sin embargo, en su trayectoria suma señalamientos que van desde espionaje hasta revictimización y uso político de la justicia.

Espionaje contra políticos

En 2023, Godoy enfrentó críticas tras la publicación de un reportaje de The New York Times que reveló que la Fiscalía capitalina solicitó a Telcel entregar registros de llamadas, mensajes y datos de ubicación de políticos tanto de la oposición como de Morena. Entre ellos, Santiago Taboada, exaspirante opositor a la Jefatura de Gobierno; la senadora panista Lilly Téllez; y los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte.

Telcel reconoció ante un juez haber entregado los datos, aunque Godoy negó que la información del reportaje fuera precisa.

La investigación por corrupción inmobiliaria en Benito Juárez

En 2022, cuando Godoy encabezaba la Fiscalía de la CDMX, se emprendieron varias carpetas de investigación por presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, involucrando a funcionarios panistas y empresarios.

El caso más destacado es el del exjefe delegacional Christian Von Roehrich, detenido en abril de 2023 y posteriormente vinculado a proceso.

También fue implicado Santiago Taboada, quien acusó a Godoy de ser una “fiscal carnal” y de perseguirlo políticamente por instrucción de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalina.

Entre los investigados también figuraron Víctor “N”, exdirector de Planeación y hermano de Luis Mendoza, actual alcalde de Benito Juárez.