México

Ernestina Godoy ofrece un "profundo sentido de justicia" al frente de la FGR

Tras el retiro de Alejandro Gertz al frente de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia y asumió como titular interina de la FGR.
vie 28 noviembre 2025 02:18 PM
Ernestina Godoy, encargada de despacho de la FGR
Ernestina Godoy, asume como como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), y en consecuencia, a cargo de la encargaduría de despacho de la FGR. (Foto: @ErnestinaGodoy_)

La hoy encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, ofreció “servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia” desde ese cargo.

La funcionaria se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia, pero tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, ella fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), cargo al que corresponde asumir en caso de falta del titular del fiscal.

Casi 16 horas después de dejar el cargo como consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, Godoy Ramos escribió en la red social X un mensaje de despedida de esa responsabilidad, agradecimiento a la mandataria y compromiso con su nueva función, que asumirá hoy.

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí”, anotó.

Tras renunciar, expuso, que asume su nuevo encargo "con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia".

Hoy por la mañana, la presidenta Sheinbaum dijo que Godoy Ramos “es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la ciudad”.

Sobre la nueva etapa en la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum confió que será "muy importante la coordinación". "Se venía dando, pero yo espero que ahora a partir de que se nombre al nuevo Fiscal, la nueva Fiscal, pues haya todavía más coordinación”, dijo.

México

De igual modo, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, s refirió a la exconsejera jurídica también como “extraordinaria”.

“Puedo decirle que es una mujer autónoma. Puedo afirmar que es una mujer profesional. Puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y sobre todo es una mujer honesta, incapaz de corromperse y tampoco (sic) incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada”, dijo.

Su propia experiencia acumulada, señaló, “le hace ser confiable" ahora como encargada de la Fiscalía General de la República. Aunque dijo que no sabe si vaya a estar en los 10 que selecciona el Senado y en la terna que la presidenta selecciona, sostuvo "que es una mujer profesional, proba y es una mujer con extraordinaria capacidad técnica y jurídica”.

En sus redes sociales la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde se sumó a los elogios a Godoy Ramos: “es una mujer honesta y de principios, luchadora incansable de las causas más justas del pueblo de México”.

Exigen aclaraciones sobre salida de Gertz

Por otro lado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, quien el sexenio pasado fue señalado junto con otros panistas por Godoy Ramos como parte del “cártel inmobiliario” en la ciudad de México, declinó opinar sobre el perfil de la ahora encargada de despacho de la FGR.

Pero descartó tener “terror o temor” porque Godoy sea formalizada al frente de la FGR.

CDMX

“Terror no le tenemos a nadie, gracias a Dios (…). Estamos muy conscientes que, sea quien sea, la persona que venga tiene dos opciones. O ejercer con la autonomía como lo dice la Constitución a la fiscalía, por lo delicado que es titular una fiscalía, u obedecer al poder. Si llega una persona, sea quien sea, a obedecer al poder y se empieza a usar para fines políticos, eso ya se llama dictadura”.

Romero exigió se aclare el motivo real de la salida de Gertz pues sólo hay de dos: “o estaba haciendo su trabajo o no lo estaba haciendo”.

Al igual que Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, insistió en que se sentó el precedente de que sea considerada causa grave para la separación del cargo el ser invitado a otro cargo, pues el exfiscal sólo argumentó vía carta haber sido propuesto para embajador.

Anaya expuso que el modelo que se intentó de fiscalía autónoma quedó colapsado el 10 de septiembre de 2024, “el día que Morena decidió, a punta de órdenes de aprehensión de fiscalías locales, construir una mayoría calificada fraudulenta en el Senado de la República” dijo al recordar que hubo uso político de la justicia para conseguir la aprobación de la reforma judicial.

