La columna judicial

Estamos, pues, ante un fenómeno que va más allá de una candidatura judicial. Se trata de un intento de consolidación institucional del poder por parte de un grupo paramilitar y de intereses criminales, que comprometen gravemente la independencia judicial y del Estado de derecho.

Vamos rumbo a una “elección” judicial que solo servirá para decorar la toma de un poder del Estado. No esperemos mejoras en el sistema de justicia: el plan es quitar a los jueces incómodos que todavía creen que “la ley es la ley” y poner en su lugar a incondicionales que firmen lo que el gobierno les ponga enfrente. Lo grave es que no solo se trata de obediencia política, sino de algo peor: por esta vía, los grupos criminales tendrán butaca de juez y toga oficial. Tamaulipas no es la excepción; es solo un ejemplo y parte central del ensayo general.

Porque en el obradorato, en cualquiera de sus dos pisos, hasta el crimen organizado exige sentencias con línea.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.