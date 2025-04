¿Son viables las propuestas de los candidatos a ministros del Poder Judicial?

- Colaboración entre poderes y conocimiento de la realidad social: los ministros sí están facultados para esta función.

Algunos candidatos resaltan la importancia de que el Poder Judicial no sea un ente aislado. La colaboración entre poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) es una de las funciones primordiales de los ministros, siempre y cuando no intervengan en la autonomía de las decisiones de los actores de gobierno involucrados. También los ministros están facultados para interpretar la Constitución y vigilar la aplicación de la ley respetando los derechos humanos. Por lo tanto, los ministros deben actualizarse con respecto a la realidad social. Esta propuesta realmente es una de las funciones básicas de los ministros, no es algo que puedan evadir.

- Fondos públicos para la restauración de las víctimas: los ministros no están facultados para esta función.

Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los ministros, pueden disponer de fondos públicos para transferir recursos financieros para un programa de nueva creación. Esta tarea es del Poder Legislativo, pero los ministros pueden proponer estas medidas para la discusión en el Congreso, a reserva de que se apruebe o no.

____

Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de ciencias sociales en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Observatorio de Medios Digitales . Síguela en Threads como @alegmarmo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión