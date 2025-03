El campo de exterminio de Jalisco nos recuerda que vivimos en el horror

En septiembre de 2024, el predio ya había sido explorado e investigado por agentes policiales, pero no habían encontrado los crematorios clandestinos, lo que nos habla de la incapacidad y la indolencia de las autoridades. Como siempre ocurre en México, fueron los colectivos de búsqueda de personas quienes tuvieron que hallar los crematorios clandestinos. Las autoridades pusieron el pretexto de que había sido muy difícil hallar los restos humanos porque los criminales hicieron muy buen trabajo escondiéndolos bajo una capa de tierra y una capa de ladrillo. Vaya cinismo.

Hay que recordar que, en los casos de desaparición, los familiares y los seres queridos de las personas desaparecidas son víctimas, pues sufren el dolor, la incertidumbre, la impotencia y la enorme tristeza de no conocer el destino de su ser querido y no pueden procesar el duelo de manera saludable, al no estar seguros de si esa persona sigue con vida o, en caso de haber fallecido, en dónde y bajó qué condiciones murió. Por lo tanto, la situación es doblemente desgarradora. Si de por sí es inaceptable que las autoridades sean omisas o incapaces de encontrar a las personas desaparecidas, es aún peor que sean las víctimas quienes —en medio de un dolor indecible— tengan que hacer el trabajo del Estado para encontrar a sus hijas, hijos, parejas, hermanos y hermanas.

De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores, el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba este rancho como campo de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio. Las investigaciones de académicos y activistas, como Jorge Ramírez, Claudio Lomnitz, Natalia Mendoza, Jacobo Dayán y otros, han demostrado que una de las causas comunes de desaparición de personas en México es el reclutamiento forzado. Es decir, por medio de la violencia, la coerción o la privación ilegal de la libertad, los grupos criminales obligan a personas jóvenes a participar de distintas formas en sus actividades ilícitas.

Mediante estos esquemas de reclutamiento forzado y adiestramiento, las organizaciones criminales utilizan la violencia para convertir a jóvenes inocentes en sus traficantes de drogas, sus sicarios, sus halcones o sus trabajadoras sexuales. Las personas con profesiones especializadas también son víctimas del reclutamiento forzado para ser los hackers, los contadores, los administradores, los médicos y los químicos de los grupos criminales.

El Rancho Izaguirre es tan sólo un ejemplo entre decenas, probablemente cientos, de casos similares en todo el país. Los grupos criminales operan con un nivel tan alto de impunidad y han alcanzado grados tan altos de control territorial que pueden tener campos de reclutamiento, entrenamiento y exterminio a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara, una de las ciudades más importantes de México. Pueden privar de su libertad a jóvenes y convertirlos, por la fuerza, en sicarios y pueden asesinar, desaparecer y cremar a cientos de personas sin que las autoridades hagan nada para evitarlo.