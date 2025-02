Desapariciones repuntan con Sheinbaum; van 10,000 en arranque del sexenio

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las 10,328 desapariciones que se han dado entre el 1 de octubre de 2024 y el 11 de febrero de 2025, se sigue sin saber el paradero de 5,224 personas (50.58 %), mientras que 5,104 (49.4%) ya fueron localizadas, aunque 5% sin vida.

En los primeros 133 días del sexenio anterior -entre diciembre de 2018 y abril de 2019-, las autoridades tomaron conocimiento de 8,220 personas desaparecidas, por lo que con Sheinbaum hubo un incremento de 25% en el número de registros y de 91% con respecto a la cifra de personas que seguían sin ser localizadas en ese lapso.

'Lo que no se nombra, no existe'

En el arranque del sexenio, el fenómeno de las desapariciones no ha estado en la agenda pública de la Presidencia ni de la Secretaría de Gobernación. El tema no figuró en campaña, ni en los 100 compromisos de su gobierno y tampoco en la estrategia de seguridad.

Lo más cercano al tema es el compromiso presidencial de continuar con las investigaciones y búsquedas relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo Sheinbaum al anunciar su compromiso nueve de 100 en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum asumió como un compromiso atender el caso Ayotzinapa. (Foto: Cuartoscuro.)

Grace Fernández, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México (BUSCAME), sostiene que para la presidenta y su gabinete, las desapariciones no son un tema prioritario, porque, en palabras de Sheinbaum, recuerda la activista, lo que no se nombra, no existe.

“Podemos entender que ella va llegando, tiene mucho trabajo por hacer, pero para eso tiene un gabinete, la Secretaría de Gobernación, una subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación, que era con la que normalmente veníamos dialogando durante la administración de López Obrador. Hay preocupación porque ella misma lo dijo cuando tomó posesión: ‘lo que no se nombra, no existe’. Con la presidenta no ha habido un posicionamiento, un pronunciamiento sobre el tema de desaparecidos, pero ni en la campaña”, observa.

En los primeros cuatro meses de gobierno, los colectivos de búsqueda de desaparecidos no sólo han tenido cerradas las puertas de Palacio Nacional, tampoco se ha logrado establecer una mesa de diálogo o acercamientos con las autoridades federales para conocer el plan para atender esta crisis.

“Esta lucha está encabezada 98% por mujeres. Somos nosotras las que buscamos, nosotras las que exigimos, no es que no haya hombres, pero mayoritariamente somos mujeres. Esperábamos sororidad por parte de la presidenta cuando ella pidió lo mismo en su discurso, cuando dijo: ‘llegué yo, pero llegamos todas’. No tenemos diálogo, no tenemos una puerta ni trasera que nos abran para entrar a Palacio”, lamenta Grace Fernández, quien desde hace 17 años busca a su hermano Dan Jeremee.

El 29 de octubre de 2024, la presidenta aseguró en su conferencia mañanera que reforzaría el contacto con las madres buscadoras, pero no se ha concretado una reunión. Distintos colectivos acusan que, hasta el momento, no se sabe qué políticas públicas se implementarán para enfrentar esta problemática ni cómo será la coordinación con estados, municipios y organizaciones.