Siempre vamos a estar con las víctimas, dice Sheinbaum sobre desaparecidos

Sheinbaum explicó que cuando una persona fallece y no es posible su identificación, los Servicios Médicos Forenses (Semefos) lo trabajan, pero no hay una sola base de datos, de huellas y otras identidades de las personas que fallecen sea de manera violenta o no y que no son identificadas. "Nosotros tenemos que avanzar hacia eso", señaló.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido reportadas como desaparecidas más de 13,000 personas. (Foto: Presidencia de México.)

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 13,059 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las que 6,530 (50%) se mantienen como ausentes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

En su conferencia matutina, la presidenta afirmó que nunca podría confrontarse con una persona buscadora, porque es mucho el dolor que experimentan al no saber del paradero de un hijo o familiar.

“Siempre vamos a estar del lado de las víctimas ahora está la Comisión de Búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros sí. Nuestra apertura es para reunirnos con todos los colectivos y sobre todo, tiene que hacerse estamos trabajando en varias áreas para su información uno todo lo que tiene que ver con el compartir las bases de datos y mejorar las bases de datos”, dijo.

Al respecto, señaló que México es de los pocos países en el mundo que no tiene una base de datos con la identidad de los mexicanos, solo se cuentan con herramientas como la credencial para votar, el INE, y la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero ninguna tiene datos biométricos.

“La idea es que el cuerpo pueda ir teniendo poco a poco pues más información,¿qué van a decir ahora?, el estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos. No, no se trata de eso”, explicó.