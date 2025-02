Opidemia | 60,000, la cifra mágica de los protopartidos

La tarea no es nada sencilla. Se tienen dos opciones: o realizar 20 asambleas estatales en las que se evidencie la presencia de por lo menos 3,000 personas en cada una, o 200 asambleas distritales en las que concurran al menos 300 personas por distrito electoral. De ahí la cifra mágica de 60,000 que les permita a estas organizaciones interesadas continuar con el proceso de constitución de su partido.

Para atraer a la ciudadanía mexicana, sus líderes han optado, mayoritariamente, por usar en los nombres de los protopartidos palabras como México, nacional, movimiento, partido, nueva, pueblo, mexicano, juntos, democrática y democracia. ¿Serán vocablos atractivos?

Quizá tienen más sentido dentro de la frase en donde se insertan. Así, está “Transformación que Fortalece a México”, “Movimiento Igualdad de Oportunidades”, “México Estratégico”, “Vida”, “México Gente Nueva”, “Evolución”, “Partido Fuerza Federalista”, “Partido Migala”, “Partido Republicano Colosista”, “MURO” (Movimiento Único de Renovación Opositora), “Partido Demócrata”, “Partido Interacción Empática”, “Partido del Pueblo Bueno”, “Partido Servidores de Dios”, “Amor por México”, “Pueblo”, “Renacimiento Mexicano”, “Plataforma Comunista de México”, “Partido Compartido”, “Gran Mexican” (sic), “Partido Movimiento Animalista Mexicano”, “Partido Popular”…

Algunos nombres tienen claras connotaciones oficialistas, otros más buscan resaltar como una opción opositora al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Lo cierto es que difícilmente las 89 organizaciones alcanzarán su cometido. De entre toda la madeja, hay por lo menos seis trazos a considerar:

1. El PES 3.0. Dos grupos que apoyaron en su momento al proyecto Encuentro Social buscan ahora su propio partido. Por un lado, “Construyendo Solidaridad y Paz”, que tiene como su representante a Armando González Escoto, quien ya fue diputado federal por el PES en la LXIV Legislatura por el distrito 2 de la Ciudad de México. Pero también “Transformación que Fortalece a México”, encabezado por José Martín Enciso Pacheco, quien presume fotografías con la presidente Sheinbaum y tiene su principal respaldo en Tecámac, Estado de México.

2. El PRD 2.0. “Nueva Opción Democrática” es la apuesta para resucitar al PRD. El proyecto nacional fallido, que quedó diseminado en apenas una decena de entidades como partido local, podría tener una segunda versión en caso de que sus sepultureros, como el propio Jesús Zambrano, pudieran reunir un poco del apoyo que en su momento colocó a su partido en la antesala de la Presidencia.

3. ¿Morena 2.0? Escándalos mediáticos se han dado en torno de “Que siga la Democracia”. En su momento fue porque se le acusó de usar nombres de personas fallecidas para favorecer a López Obrador en el proceso de revocación de mandato. Ahora es porque surgieron críticas por el hecho de que la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, quisiera constituir su propio partido. Ella ya se deslindó y argumentó que se trata de un proyecto de su esposo, Edgar Francisco Garza Ancira, quien es consejero nacional de Morena y funge como representante de este protopartido.

4. El uso de la Marea Rosa. “Somos México” es la reminiscencia del movimiento conocido como Marea Rosa que convocó a la ciudadanía a salir a las calles en defensa del INE en tiempos en los que Lorenzo Córdova figuraba como consejero presidente. El representante de este protopartido es Carlos Alberto Ferrer Silva, quien es cercano a Edmundo Jacobo Molina, el exsecretario ejecutivo del INE de 2014 a 2023 y quien hoy promueve este proyecto político.

5. ¿El partido de Trump en México? Eduardo Verástegui es un actor de telenovelas que hoy lo mismo critica a la presidenta Sheinbaum que opina que Karla Sofía Gascón no tendría que ser nominada a los Oscar (la primera mujer trans en lograr la distinción por la película Emilia Pérez). “Movimiento Nacional Viva México” es la propuesta de partido de Verástegui y podría contar con el visto bueno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

6. ¿Un nuevo PRI en ciernes? Es difícil equiparar un proyecto de esta magnitud, lo cierto es que muchos ex priistas, que lo son al no encontrar cabida en la nueva versión del PRI dominada por Alejandro Moreno, aspiran a contar con su propio partido. En esa situación se encuentran casos como el de César Augusto Santiago con “Alternativa Popular” y el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz con “México Nuevo Paz y Futuro”.