El “segundo piso” y el segundo Trump

Postulo que el saldo de la sucesión presidencial en el flanco externo es también una presidenta débil, desprovista y vulnerable, pero ya no respecto a López Obrador sino a Donald Trump. ¿Por qué?

De entrada, por la falta de equipo. Sheinbaum no ha hecho ningún nombramiento diplomático importante (¿por falta de interés, de personal, de recursos?), empezando por el de la embajada en Estados Unidos, que para efectos prácticos es como si estuviera vacante. Entre sus cercanos, además, no hay nadie que tenga interlocución con el círculo del próximo presidente de Estados Unidos, mismo que se maneja más por los vínculos personales que por los canales institucionales. Y Marcelo Ebrard, a pesar de su experiencia, está doblemente mal posicionado para desempeñar ese papel: por un lado, por el desgaste de su relación con la órbita trumpista (basta recordar la exhibida que le dio Pompeo en sus memorias y la controversia que se generó por unos comentarios de Trump hace apenas tres meses en un acto de campaña); y, por el otro lado, porque hacerle ese encargo sería relegar al canciller De la Fuente (quien de por sí no ha lucido por su protagonismo) y fortalecer a quien, aunque sea miembro de su gabinete, no deja de ser un viejo rival de Sheinbaum.

Después, por las potenciales violaciones al T-MEC que podría estar cometiendo el gobierno mexicano en materia agrícola, energética y laboral, así como con la reforma judicial o la desaparición de órganos autónomos. Muchas de esas políticas y reformas se han pensado con una lógica estrictamente interna, sin contemplar o desdeñando sus posibles impactos sobre el acuerdo comercial. Pero en Washington no han dejado de tomar nota. Con Trump en la Casa Blanca, y la revisión del tratado agendada para 2026, todos esos temas se convertirán en muy eficaces municiones para Estados Unidos que le elevarán el costo de la negociación a México. Por lo pronto, el miércoles pasado Ebrard ya anticipó que el fallo del panel de controversias sobre el maíz transgénico, que se anunciará oficialmente en diciembre, será adverso para nuestro país.