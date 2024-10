Antisupremacía constitucional

En contraste con ese denigrante espectáculo, un muy destacado grupo de especialistas en derecho y política comparada presentó el viernes pasado presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de contribuir al debate en torno a la validez de que los tribunales examinen las reformas a la Constitución “como condición necesaria para hacer operativos los límites constitucionales al poder de reforma”. Su argumento es que el hecho de que una fuerza tenga todo el poder para reformar la Constitución no significa que ese poder sea ilimitado: porque el Poder Reformador no es un Poder Constituyente, es un poder constituido cuyas competencias y procedimientos no están por encima de ella sino que también están regidos por la propia Constitución y, en consecuencia, no tienen por qué estar exentos de los mecanismos de control constitucional.

La idea de que los órganos que intervienen en el proceso de reforma a la Constitución integran un “constituyente permanente”, tan desprovisto de límites y restricciones como un “constituyente originario”, corresponde a una noción ya muy superada –francamente anacrónica– del derecho constitucional. Tan es así que en décadas recientes se ha observado un inequívoco crecimiento de la regulación sobre dicho proceso en todo el mundo, que incluye no solamente las reglas para la reforma constitucional, sino también requisitos de supermayorías y “cláusulas pétreas” (i.e., contenidos que se consideran intocables por el Poder Reformador). Sea por la vía de mandatos expresos en la Constitución o de cambios en los criterios de interpretación, lo cierto es que son cada vez más los países en los que las cortes ejercen control de constitucionalidad sobre las reformas constitucionales.

¿Por qué? Por un lado, porque así se impiden los abusos del Poder Reformador, evitando que pueda incurrir en violaciones a los valores fundamentales que dotan de identidad a la Constitución como proyecto político (e.g., la forma republicana y federal de gobierno; la separación de poderes; el Estado de Derecho o la protección de los derechos humanos). Y, por el otro lado, porque refuerza la obligación judicial de proteger la integridad de las reglas básicas del juego democrático contra fuerzas con pretensiones hegemónicas que pretendan alterarlas para perpetuarse en el poder o ejercerlo sin contrapesos.