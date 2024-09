ColumnaInvitada | ¿Y por qué la Corte no usa su poder ante la reforma judicial?

Muchos en el oficialismo han implantado la idea de que el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, no tiene facultad para ponerle límites al Ejecutivo y al Legislativo. Dicen que no tiene poder para echar abajo las leyes que ellos hagan pues ellos, los representantes, son elegidos por el pueblo.

Eso es una mentira que ha sido vendida como información en las conferencias del presidente y replicadas por sus ejércitos en redes. La Corte es una institución política con poder de veto. Por eso nuestro sistema político tiene tres poderes y no dos o uno. Así, para ponerlo en palabras simples, no es un florero como muchas de las oficinas y titulares de las secretarías de Estado.