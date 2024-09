ApuntesElectorales | Democracia de fachada

El retroceso democrático es evidente. Los contrapesos en el poder se han ido diluyendo poco a poco, tenemos un Ejecutivo que cada día concentra más funciones y atribuciones, regresando al presidencialismo de la época dorada del priismo. El Legislativo es incapaz de ser un contrapeso, pues la voluntad presidencial es ominosamente acatada, no hay siquiera intención de contradecir de modo alguno a la presidencia, por el contrario, sus caprichos se cumplen y rápido.

El sistema de partidos ha perdido fuerza, aunque todavía tenemos seis partidos políticos nacionales, el más grande de ellos tiene como líder absoluto al presidente, otros dos son sus fieles escuderos que hacen el trabajo sucio. La oposición no vive sus mejores momentos, debilitada tras la aplastante victoria del 2 de junio, busca recuperar los rastros de lo que quedó. El histórico partido de la izquierda, de la transición democrática, se extinguió bajo los hierros de sus liderazgos, el que fue el partido hegemónico vive bajo el yugo de su nuevo líder que se ha aferrado a lo único que le queda de poder, los restos de su partido que también está en vías de extinción. La oposición viable descansa en los otros dos, quienes con algunos trastabilleos se están reagrupando para ver si logran a partir de una visión renovada de su dirigencia y a través de liderazgos con más vitalidad, recomponer el camino, aunque les cuesta trabajo.

Las elecciones fueron una simulación. Desde antes de iniciado formalmente el proceso electoral el cúmulo de irregularidades era evidente – campañas anticipadas, uso de recursos públicos, intervenciones constantes del presidente y sus compañeros – todo ello al amparo de la tolerancia de la autoridad electoral, cuya consigna parece que fue no tocar ni con el pétalo de una rosa al oficialismo. No solo se evitaron las sanciones o los señalamientos, sino que se entorpeció la función electoral para no evidenciar lo que ya todos sabíamos, las múltiples irregularidades. Al final, a pesar de los cientos o miles de juicios y recursos que se promovieron, los malabares jurídicos evitaron y justificaron la falta de integridad en la elección.

La democracia mexicana vive un franco retroceso. México tiene niveles democráticos de países como Kenia y Mongolia, estamos por debajo del desarrollo democrático de Guatemala u Honduras. Así lo evidencia el Índice de Desarrollo Democrático de V-Dem, el cual incluso hace referencia a nuestro país como una autocracia.