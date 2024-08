El Circo 🎪| Función sin privilegios, Brugada tiene gira y Alito sigue en pugnas

TOUR DE TALENTOS

Bajo la l贸gica de las ense帽anzas del cuentista Hans Christian Andersen, en particular aquella de que 鈥淰iajar es vivir鈥, el elenco de morenistas de la Capital traslad贸 sus sesiones de trabajo a Colombia. Al mando de Clara Brugada, se organiz贸 tremendo tour para que un grupo de 11 alcaldes electos, miembros de partido y aspirantes a funcionarios de gabinete fuese al pa铆s de Gabriel Garc铆a M谩rquez para aprender, no de arte, ni de literatura, sino del sistema de transporte p煤blico y de espacios sociales recuperados, algo que, curiosamente, fue lo que presumi贸 Brugada en campa帽a como su principal experiencia y proyecto para llevarlo de Iztapalapa a toda la capital. Seguramente, no se comunic贸 bien el objetivo de la gira y lo que se pretend铆a era exponer las experiencias de Iztapalapa para que se puedan aplicar a ritmo de vallenato. Afortunadamente, este viaje coincidi贸 con el cumplea帽os de Brugada, quien recibi贸 decenas de felicitaciones en redes mientras ella estaba en las tierras que producen uno de los caf茅s m谩s famoso del mundo.