El Circo 🎪| Rubén Rocha en la mira, azules con guindas y López-Gatell reaparece

MIMO INVISIBLE

A dos semanas de la captura de Ismael 鈥淓l Mayo鈥 Zambada, quien sigue en modo de "Mimo invisible", como quien dice, que anda tratando de que su nombre no se escuche ni salga a la luz es Rub茅n Rocha, sin embargo, crecen las versiones de que el gobernador de Sinaloa ya fue convocado para que diga santo y se帽a al Domador de Palacio sobre la detenci贸n de Zambada. Sobre todo ante la creciente versi贸n de que hubo un enga帽o a Zambada por parte de los hijos de 鈥淓l Chapo鈥 Guzm谩n, es decir, de una trampa al interior del C谩rtel de Sinaloa, y en ese escenario quien deber铆a de tener informaci贸n deber铆a ser el encargado de la entidad donde opera dicho C谩rtel, pues una cosa es que no declare a los medios y otra que no le informe al Domador. Sobre todo, ahora que ha surgido la versi贸n de que el famoso y sospechoso avi贸n en que viaj贸 Zambada a Estados Unidos (o lo viajaron) pudo haber salido de Culiac谩n con una matr铆cula falsa.