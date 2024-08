Müller: “Soy pública por razones ajenas a mi voluntad; me retiro en silencio”

Tras hacer algunas reflexiones sobre su libro y el papel que han jugado las mujeres en el país, Müller anunció que tal como se titula su libro, se retirará silenciosamete de la política, pues su vida privada se volvió pública por razones ajenas a ella y será a través de las reflexiones y desde la academia que continuará su lucha feminista.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política -no es lo mío- y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida”, dijo.

Beatriz Gutiérrez Müller recomendó a los políticos y políticas que se quedan en la esfera pública, no perder la esencia del movimiento de transformación del país y escuchar más a la ciudadanía y no alejarse de ella.

“En la política se da por hecho que el instrumento principal es el verbo, está muy bien, hay que convencer, pero los políticos y sobre todo los que llegan al poder tienen que escuchar más de lo que han escuchado al pueblo, así de simple, no hay para donde ir, ahí está la verdad”, apuntó.

Durante la presentación del libro “Feminismo Silencioso”, el escritor Pedro Miguel y otros invitados e invitadas especiales destacaron el rol de Beatriz Gutiérrez y del presidente López Obrador al romper con la figura de la “Primera Dama”, la cual consideraron fue una figura del pasado clasista e hipócrita al encauzar las acciones de la esposa del presidente a obras de caridad y beneficencia.

Durante las intervenciones de los presentadores del libro y de la propia Beatriz Gutiérrez, los asistentes y simpatizantes de Morena, cambiaron la clásica porra dirigida al presidente López Obrador a “es un honor estar con Betty (Beatriz Gutiérrez) hoy”.

Claudia Sheinbaum Pardo fue arropada por la gente de Zócalo con porras y aplausos. (Foto: Cuartoscuro/ Andrea Murcia)

Beatriz Gutiérrez pidió a quienes compren su libro, no solo leerlo, sino comprenderlo y compartir lo ahí escrito con otras personas, para que su trabajo haya tenido el fin esperado y que la ciudadanía reflexione sobre los avances del feminismo en el país.

La presencia de AMLO

En punto de las 17:00 horas, la protagonista del evento, Beatriz Gutiérrez Müller salió de Palacio Nacional acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató una guerra de porras, aplausos y saludos de los asistentes al Zócalo hacia los dos personajes principales.

El presidente López Obrador solo se limitó a levantar la mano y saludar en lo general al público, posteriormente, se sentó en primera fila, a fin de no robar escenario a su esposa, para la presentación de su libro y la recepción de sus invitados e invitadas especiales.

Llega Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Torruco, Secretario de turismo y Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación a la presentación del libro Feminismo Silencioso, de Beatriz Gutiérrez Müller.



📹 @David_SantiagoH pic.twitter.com/jvJnE1APGA — Expansión Política (@ExpPolitica) August 13, 2024

Sin embargo, al público no le importó tanto la cortesía del presidente, pues las porras principales fueron para el mandatario.

También aparecieron en el zócalo los ya famosos AMLITOS parlantes, mamparas con la fotografía de López Obrador con la leyenda del presidente “hasta siempre”.

El artesano oaxaqueño Eduardo Lugo Reyes asistió al Zócalo de la Ciudad de México con la esperanza de entregarle personalmente al presidente López Obrador un reconocimiento por su buen gobierno, sin embargo, no tuvo éxito y se conformó con ir a la oficialía de partes a entregarle el cuadro y una pintura de su autoría.

Invitados VIP

La calle Corregidora, ubicada a un costado de Palacio Nacional, fue el estacionamiento de decenas de autos y camionetas de lujo de secretarios de estado estado e invitados especiales, lugar donde esperaban decenas de escoltas y chóferes tanto a bordo de las unidades o en grupos entre Pino Suárez y la calle Correo Mayor.

Algunos de los invitados fueron: Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa; Martí Batres, jefe de gobierno; Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la presidencia de la república; Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; Manuel Ojeda, secretario de Marina; Manuel Bartlett, director de la CFE, así como otros miembros del gabinete del gobierno federal.

Causó polémica en redes sociales, la utilización de plataformas de comunicación de la Secretaría de Gobernación y canales de televisión pública como Once TV para la transmisión del libro de Beatriz Gutiérrez.