El Circo 🎪 | El discreto Juan Ramón, el ilusionista Samuel y la ausente Clara

COPPERFIELD 2024

A una semana del discurso de Donald Trump con al menos tres amenazas para M茅xico, el elenco de la Carpa del Circo de las 4 Tandas se pregunta: 驴y d贸nde est谩 Juan Ram贸n de la Fuente? La pr贸xima Maestra de Ceremonias ha tenido por lo menos tres conferencias de prensa y tres d铆as de eventos p煤blicos en los que no se ha hecho acompa帽ar del pr贸ximo encargado de las Relaciones Exteriores. Considerado como un funcionario con experiencia, como un pol铆tico ejemplar y un acad茅mico destacado, ha llamado la atenci贸n que tras las descalificaciones al gobierno mexicano, a la pr贸xima administraci贸n y hasta uno de sus pares en el equipo Sheinbaum, el destacado De La Fuente no haya emitido ni una declaraci贸n. Dicen los expertos en eso de la diplomacia que le corresponde salir a fijar postura por las afirmaciones sobre que "M茅xico est谩 paralizado ante los c谩rteles (del narcotr谩fico)". Ante el lugar que tendr谩 M茅xico en la pelea por la Casa Blanca, no ser谩 raro que el p煤blico comience a corear su nombre, para que salga al escenario a quitarle a los leones a la Maestra de Ceremonias y haga gala de sus mejores trucos diplom谩ticos, para domar o distraer a las fieras.