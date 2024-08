Beltrones es un “político de vitrina, sin reflejos”, dice Alejandro Moreno

En conferencia y acompañados por los próximos legisladores que tomarán protesta el 1 de septiembre, dijo que la decisión también se tomó porque Manlio Fabio Beltrones desde hace semanas aseguró que sería un senador independiente, por lo que Alejandro Moreno señaló que en un grupo parlamentario es necesario construir decisiones en unidad.

“No expulsamos a nadie, lo que hicimos los legisladores es tomar la decisión de no admitir en el grupo parlamentario a un legislador por una razón: es público que semanas atrás hubo expresiones públicas que iba a ser independiente e iba a tomar sus propias decisiones y en un grupo parlamentario construimos la unidad para tomar la mejor decisión, pero respetando el derecho y libertad”, explicó.

El dirigente político- quien el domingo pasado fue reelecto para los próximos cuatro años- mencionó que el exgobernador tiene 80 años y ahora el PRI está en una posición de “nueva generación”, y aclaró que no aceptarlo en el grupo parlamentario es una decisión política y no personal.

“Hay que decirle a Manlio Fabio Beltrones que al final del camino está no es una posición personal. Le encanta que hablen bien en las columnas políticas de él, le encanta que digan que es el político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años. Creo que al final del camino tiene que tener claro que hoy la posición del partido es de una nueva generación, de generar oportunidad y espacios. Esto no es un tema personal, esto es un tema político y de partido”, declaró.

Alejandro Moreno enfatizó que asumen la decisión de no permitir que Manlio Fabio Beltrones se sume a la bancada priista, pues dijo que no aceptan que el sonorense hable mal de la Asamblea Nacional, donde se probó la modificación de los estatutos para permitir la reelección del también llamado “Alito”.

“No somos ingenuos, pero en el actuar de cada uno de los priista lo ve la militancia y la decisión que tomamos es una decisiones que asumimos y que tomamos todos en el partido y lo importante es hablar bien del PRI. Yo acepto toda la crítica que quieran, pero salir a decir que las Asamblea Nacional y que los consejeros del PRI son una farsa, lo único que hacen es que la militancia se den cuenta”, dijo.

Además, cuestionó por qué los exdirigentes no acudieron a dicha Asamblea del 7 de junio o al Consejo Políticos para decir que no estaban de acuerdo con las reformas a los documentos básicos del partido o con su reelección.

“¿Por qué no vinieron al Consejo Político del PRI? Debieron haber ido o a las asambleas. Hay que debatir y discutir. Aquí no hay temas personales si lo asumen como temas personales, problema de ellos, pero para nada representar la visión de la militancia y del parido”, mencionó.