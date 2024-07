ColumnaInvitada | Los 5 jinetes del Apocalipsis

5. Iniciativa Electoral: Se procede a eliminar la autonomía operativa del INE y generar ente para que haga también consultas. Bajo la idea de reducir costos procede a la reducción de entres regionales y equipos de trabajo.

Pone fin al federalismo electoral y le apuesta al centralismo.

Reduce el personal de carrera y órganos de ejecución y entrenamiento.

Se desnaturaliza al INE al volverlo una institución con gran dependencia y sujeción del gobierno federal.

Al carecer de OPLEs y equipos profesionales, se entorpece la posibilidad de realizar elecciones bien organizadas en el país y los estados.

Se politiza su origen al imponerle la carga de realizar consultas populares.

Nuevo proceso para designación del Consejo General, que ahora tendría siete integrantes electos por periodos más breves (de seis años) y por voto popular.

Es así que están frente a nosotros estas 5 iniciativas que configuran el mismo número de los jinetes del apocalipsis. Si hay legisladores que se atrevan a votar por su aprobación, todos ellos sin excepción habrán de ser reconocidos como los responsables de la destrucción irracional de nuestro país. No hay justificación alguna para cometer este atropello. El voto del 2 de junio (que se pretende incrementar artificialmente con la sobre representación) no les autoriza semejante despropósito.

Ejercer el poder implica asumir responsabilidades, y ahora es el momento de exigirles a todos lo que tienen la posibilidad de hacerlo el mantener mesura y orden en sus pensamientos y acciones. Nada de que me lo instruyeron o no le movemos ni una coma. La historia reclamará a quienes caigan en el garlito y reconocerá a los que honren su labor de defensa nacional. Todos pongamos de nuestra parte para evitar que cualquiera de los 5 jinetes del apocalipsis lleguen a hacer de las suyas. Nuestros hijos no merecen ese cabalgar destructivo y de lesiones permanentes.

P.D. 1: Muy delicado que el Presidente siga en su ruta de descalificación y mentiras al negar la evidencia de su intervención en el proceso electoral cuando ya hubo una determinación del Tribunal Electoral sobre el particular. La determinación es extemporánea, pero sobre todo inapropiado que el destinatario simplemente lo rechace unilateralmente aprovechando su bocina mediática. Más alejamiento de un Estado de Derecho.

P.D. 2: Les recordamos nuevamente la celebración del “Foro de Reflexión Ciudadana: Hacia un Mejor Sistema de Justicia de México”. Tendrá lugar los días jueves 8 y viernes 9 de agosto de las 10:30 am a las 2:30pm en el Auditorio de la Biblioteca de la Universidad La Salle en la calle de Benjamín Franklin 45, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. La idea es tener una lluvia de ideas amplia en seis mesas para discutir todos los ingredientes para proponer una ruta crítica de todo lo que se requiere para lograr un sistema de justicia realmente eficiente para todo el país. Les agradeceremos se registren para el evento que aparece en nuestra página www.unemexico.mx y en la liga siguiente https://forms.gle/Rrrn92PZXcvanEyM9

