Oteador | Partido (de) Acción (apenas) Nacional

Otro de los fracasos del PAN ocurrió en el nivel subnacional. La exigencia mínima era defender aquellos estados que gobernaba, pues los datos de las encuestas no permitían tener una ambición mayor. Al final de las campañas se extendió el rumor de que la competencia se cerraba en estados como Veracruz y Morelos, así como en la Ciudad de México.

La realidad es que el PAN tan sólo logró mantener Guanajuato y fue incapaz de conservar Yucatán. Es una calamidad para el panismo el hecho de que se perdiera un bastión con un gobernador bien evaluado por la ciudadanía, Mauricio Vila Dosal, a manos de un expanista para quien la tercera fue la vencida: Joaquín Díaz Mena, apodado “El Huacho”.

El PAN es hoy un partido fallido: encabezó una alianza que naufragó en su propósito de limitar la fuerza de Morena, no evitó que Claudia Sheinbaum tuviera mayoría calificada en el Congreso y no sólo no ganó alguna gubernatura más, sino que perdió uno de sus bastiones estratégicos, por estar situado en el sur del país.

Se habla de la desaparición del PRD y de la paulatina extinción del partido con más negativos, el PRI, pero ¿en qué medida debe preocupar la situación del PAN a quienes les interesa la existencia de una oposición sólida que le haga contrapeso al partido con tendencia predominante en que se ha convertido Morena?

Una de las primeras etapas a sortear es la del cambio de su dirigencia nacional, la sustitución de Marko Cortés, en donde las cosas no lucen tan sencillas ni tan claras debido a la falta de liderazgos fuertes. Vila Dosal parecía una carta importante, pero ha fracasado dos veces: en su intento por hacerse de la candidatura presidencial y ahora en mantener para su partido el estado que gobierna.

Un grupo de 13 ex gobernadores se han pronunciado en contra de Cortés y no hay manera de contradecir su dicho: “la votación que obtuvimos muestra una franca tendencia declinante y constante a la baja. El mensaje de nuestro pueblo es contundente y claro. Al PAN nos gritó fuerte: cambias o te vas”. Azul degradado.

Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.